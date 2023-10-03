Когда включат отопление и что делать, если не включают

Фото:iStock/Axel Bueckert
Когда включат отопление в Москве
Жителям российской столицы пообещали подачу тепла в домовладения с третьего октября. Об этом сообщает телеграм-канал городского хозяйства Москвы со ссылкой на заместителя мэра города Петра Бирюкова. По его словам, отопление в первую очередь дадут в детских учреждениях, поликлиниках и больницах, затем в жилых домах, а после на торговых и промышленных предприятиях. Бирюков пояснил, что включать отопление будут из-за падения среднесуточной температуры и ожидающихся холодов.
Когда включат отопление в Московской области
В пресс-службе службе министерства энергетики Московской области сообщили, что включение отопления в Подмосковье ожидается в ближайшее время. Об этом пишет издание РИА Новости. В Минэнерго пояснили, что подача отопления осуществляется по распоряжению главы городского округа, при этом среднесуточная температура должна быть ниже восьми градусов тепла в течение пяти дней.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами городских округов, заявил, что нельзя допустить момента, когда дети начнут замерзать, поэтому ответственным лицам отдано поручение о включении отопления в детских садах, школах.
«Предлагаю рассмотреть и принять решение о запуске тепла там, где это необходимо в первую очередь», — заявил Воробьёв.
Когда должны включать отопление
Согласно российскому законодательству, подача тепла в дома россиян должна начинаться после установления среднесуточной температуры ниже 8°С на протяжении пяти дней. Однако главы регионов вправе распорядиться включить отопление раньше установленного периода по своему усмотрению.
Что делать, если отопление не включают
В первую очередь важно определить причину отсутствия отопления и исключить локальную причину недостатка тепла, например, из-за воздушной пробки, поломки домовой системы отопления или закрытой задвижки подачи теплоносителя. В таком случае нужно обратиться к соседям и уточнить, есть ли отопление у них.
Если проблема возникла у жителей всего дома, можно обратиться на специальную горячую линию по вопросам отопления, где помогут выяснить причины. Жители Москвы могут обратиться по номеру: 7(800) 100-23-29, проживающие в Московской области получат консультацию по вопросам отопления: 7(499) 444-01-00.
Следующим шагом должно стать обращение в управляющую компанию. Важно знать, что жалоба может быть подана не только на отсутствие тепла, но и на недостаточную температуру в помещении. В жилом помещении температура воздуха не должна опускаться ниже 18°C.
К жалобе, поданной в управляющую компанию, следует приложить акт, составленный в произвольной форме. В нем следует указать температуру в домовладении, потребовать перерасчета за услуги отопления, которое не было подключено и приложить показания двух свидетелей, которыми могут быть соседи ближайших квартир.
Читайте также:
Синоптик Ильин рассказал о самом тёплом дне на этой неделе
Подмосковное Минэнерго рекомендовало муниципалитетам начать отопительный сезон
Воробьёв призвал глав муниципалитетов уделять пристальное внимание проблемам жителей