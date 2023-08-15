Количество обращений жителей Подмосковья к властям снизилось на 5%

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Алексей Бирюков сообщил, что за неделю количество обращений жителей региона снизилось на 1200 обращений или на 5%.
— двор;
— дороги;
— социальная сфера;
— общественные территории;
— транспорт.
«Наибольшее количество обращений было в Красногорске, Химках, Домодедове, Солнечногорске, Воскресенске, Чехове, в Лобне, Рузе и Волоколамске», — рассказал Алексей Бирюков на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Подмосковные жители отметили появление большого количества ям после недавних сильных ливней.
Читайте также:
В Подмосковье уделяется большое внимание наведению порядка во дворах.
Воробьёв: власти региона должны решать проблемы, которые волнуют людей.
Воробьёв поручил собрать предложения жителей Подмосковья по услугам в парках.
Алиса Сергиенко