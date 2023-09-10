Количество отравившихся едой из доставки в Петербурге выросло до 171 человека

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Пострадавших от некачественной еды компании «Грин Бокс» стало значительно больше. По сообщению специалистов управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, в настоящее время зафиксирован 171 случай отравления.
Региональное управление Роспотребнадзора составило протокол о временной приостановке деятельности в отношении АО «Грин Бокс». Руководство ООО «Умный ритейл» («Самокат») извещено о необходимости снятия с реализации предполагаемой некачественной продукции. Специалисты управления продолжают работу по отбору проб сырья и продукции, а также проверяет персонал компании.
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Александр Бойцов