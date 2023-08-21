Количество отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 107 человек

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Как сообщили специалисты областного Минздрава, среди госпитализированных из-за отравлений тяжелых случаев нет, все пациенты идут на поправку. В правительстве области было проведено оперативное совещание, на котором обсуждались вопросы контроля за предприятиями общепита. В настоящее время ситуация находится под контролем регионального Роспотребнадзора.
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