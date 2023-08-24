Количество пенсионеров в России сократилось на 400 с лишним тысяч человек

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На конец первого полугодия 2023 года в России зафиксировано 7,8 миллиона работающих пенсионеров, что на 8,2 тысячи человек меньше, чем было в начале года. Неработающих пенсионеров в стране насчитывается 33,5 миллиона. Это на 321,7 тысячи человек меньше, чем их было по данным на 1 января. Средний размер назначенной пенсии для той и другой категории граждан за указанный период увеличился с 19 322 до 19 475 рублей.
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