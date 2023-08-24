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Количество пенсионеров в России сократилось на 400 с лишним тысяч человек

24 августа 2023, 11:40

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Число российских пенсионеров за первые шесть месяцев текущего года снизилось на 404 200 человек. На 1 января 2023 года в стране их было 41,78 миллиона, а на 1 июля уже 41,38 миллиона человек.

Такие данные приводят аналитики Социального фонда Российской Федерации. Специалисты отмечают, что указанные цифры количества пенсионеров являются минимальным показателем за все время действия пенсионной реформы. Аналитики связывают это явление с переходным периодом действия реформы, а также с последствиями пандемии коронавируса.

На конец первого полугодия 2023 года в России зафиксировано 7,8 миллиона работающих пенсионеров, что на 8,2 тысячи человек меньше, чем было в начале года. Неработающих пенсионеров в стране насчитывается 33,5 миллиона. Это на 321,7 тысячи человек меньше, чем их было по данным на 1 января. Средний размер назначенной пенсии для той и другой категории граждан за указанный период увеличился с 19 322 до 19 475 рублей.

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#пенсии
#данные
#человек
#специалисты
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24 августа Красная площадь будет закрыта для посетителей
Красную площадь закрыли для посетителей 24 августа
24 августа 2023, 12:28

Фото: iStock/yulenochekk

24 августа Красная площадь будет закрыта для посетителей, сообщили в Telegram-канале Государственного исторического музея.
 «Сегодня Красная площадь будет закрыта. Вход в Главное здание музея - через вход № 3 у памятника Жукову», - прокомментировали ситуацию представители музея.

Музейный магазин на Никольской и Покровский собор также закрыты.

22 августа в честь Дня Государственного флага России в Москве развернули триколор площадью в тысячу квадратных метров. В церемонии приняли участие представители волонтерских и молодежных организаций, военных образовательных учреждений. После церемонии флаг отдали на хранение в Музей Победы.

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#красная площадь
#москва
#музей
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Микробиолог Никулин рассказал о последствиях сброса воды с «Фукусимы»
Япония приступила к выбросу воды с АЭС «Фукусима-1»
24 августа 2023, 12:20

Фото: iStock/Huang Evan

Сброс воды с АЭС «Фукусима-1» неблагоприятно скажется на мировой экологической ситуации. Об этом «Радио 1» сообщил бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию Организации Объединённых Наций, эксперт в области микробиологии Игорь Никулин.
По словам эксперта, вода, которая попадёт в океан, заражена тритием, изотопом водорода и другими радиоактивными веществами, которые при попадании в организм человека приводят к генетическим изменениям, бесплодию и многим другим негативным последствиям.

Кроме того, Никулин сообщил, что в радиоактивной воде произойдёт заражение морских обитателей, которые впоследствии станут пищей для человека.

«Экологическое преступление, которое ничем нельзя оправдать», – прокомментировал это решение Никулин.

Также он заявил, что корпорация «Росатом» владеет технологиями полной очистки воды от радиоактивного загрязнения, однако Япония не выразила желания сотрудничать. Им легче просто слить воду, как это делают США, чем заниматься её многоступенчатой очисткой, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что ​в Японии начался сброс воды с АЭС «Фукусима-1». 

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#япония
#вода
#аэс
#заражение
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На МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится график движения
24 августа 2023, 11:27

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает об изменениях в расписании поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях с 26 по 28 августа.

Специалисты будут проводить работы по модернизации инфраструктуры станции Площадь трех вокзалов в рамках подготовки к МЦД-4 в период с 26 по 28 августа, в связи с чем график движения пригородных поездов на D2, Курском и Рижском направлениях изменится, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

На D2 с 26 августа в период с 1:20 до 1:20 28 августа ограничат движения электропоездов. Интервалы будут увеличены до 40 минут. Поезда будут следовать с отменой некоторых остановок.

Актуальное расписание поездов можно проследить на сайте. 

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#график
#станции
#служба
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Отец пилота самолета Пригожина рассказал о своем сыне
24 августа 2023, 11:01

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Житель Перми Рустам Каримов был вторым пилотом на разбившемся бизнес-джете Embraer Legacy 600, на борту которого находились глава ЧВК «Вагнер», Дмитрий Уткин и их ближайшие соратники. Отец погибшего летчика рассказал о своем сыне.
Шукур Каримов подтвердил, что одним из пилотов джета был его сын. По словам убитого горем мужчины, «его мальчик» устроился на работу к Пригожину всего три месяца назад. Рустаму было 29 лет, он родился и всю жизнь прожил в Перми, только незадолго до рокового полета по работе ему пришлось переехать в Санкт-Петербург, сообщает портал 59.RU.

В 2014 году Рустам закончил Сасовское летное училище гражданской авиации в Рязанской области. Несколько лет назад молодой летчик женился на выпускнице Пермского государственного университета. В 2020 году в разгар пандемии коронавируса пилот лишился работы. Но он знал и любил небо, а потому был уверен, что сможет работать по призванию, поэтому не ушел в торговлю и бизнес, куда его звали друзья. Работу он действительно нашел. Перед вылетом Embraer Legacy из Москвы Рустам позвонил маме и рассказал о предстоящем рейсе. Посадить джет ему было не суждено. Больше отец погибшего летчика ничего не сказал.

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#петербург
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Анита Цой выступила для бойцов, проходящих реабилитацию в Дмитровском округе
24 августа 2023, 10:58

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Известная певица Анита Цой подарила своё выступление участникам СВО, которые проходят реабилитацию после ранений в санатории, расположенном на территории Дмитровского городского округа.
По инициативе главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного в санатории для бойцов спецоперации выступила известная российская певица Анита Цой, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
«Тем, кто при защите нашей страны получил ранения и сейчас находится на реабилитации, наша помощь и поддержка всегда нужна. И дмитровчане, помимо активного участия в сборах разных гуманитарных грузов для наших бойцов, находящихся в зоне СВО, всегда откликаются, чтобы помочь нашим раненым бойцам. Творческие коллективы округа постоянно приезжают к ним в санаторий с концертами, и наш музей с радостью принимает ребят, проводит для них интересные экскурсии», — сказал Илья Поночевный.

Певица исполнила свои популярные песни и пообщалась с бойцами. 
«Очень подняла настроение, особенно когда во время исполнения вышла в зал и подошла к каждому из нас. Спасибо ей за всё!», — поделился участник спецоперации Сергей Д.
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После концерта, в ходе общения, певица пообщалась с бойцами и пожелала всем скорейшего выздоровления. 

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#сво
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Банк России: Телефонные мошенники стали активнее во втором квартале этого года
24 августа 2023, 10:47

Фото: iStock/Aleksej Sarifulin

Во втором квартале текущего года увеличилось число атак телефонных мошенников. Об этом сообщает Банк России.
За этот период было заблокировано 276,8 тысячи телефонных номеров мошенников. В основном, звонящие представляются сотрудниками Центробанка и других российских банков.

При этом, фишинговые атаки стали встречаться реже, их число сократилось на 40% за последние четыре квартала.

Также уточняется, что Центробанк отправил информацию в Генпрокуратуру и регистраторам доменных имён о более 8 тысячах подозрительных интернет-сайтов. После проведения проверки, они будут заблокированы.

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#мошенник
#телефон
#банк россии
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Маск будет судиться с фондом Сороса из-за подавления свободы слова
Американский миллиардер Илон Маск планирует подать в суд на фонд Сороса
24 августа 2023, 10:23

Фото: istockphoto/Sundry Photography

Владелец компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер и предприниматель Илон Маск намеревается подать в суд на фонд «Открытое общество»* (организация признана нежелательной в России), основанный известным финансистом и филантропом Джорджем Соросом. Причина — культивируемое организацией подавление свободы слова.
Таким образом эксцентричный бизнесмен ответил на статью журналиста Бена Скаллана, в которой говорится о том, что фонд Сороса финансирует организации, которые насаждают политику цензуры в Ирландии и Шотландии.

«Так точно. Х (бывшая соцсеть Twitter) подаст в суд, чтобы остановить это», —  написал Маск в своем аккаунте в Х.

Маска и Сороса связывает давняя взаимная неприязнь. Богатейший человек планеты в мае нынешнего года опубликовал твит, в котором утверждал, что Сорос ненавидит все человечество и сравнил филантропа с Магнето — отрицательным героем серии комиксов «Люди Икс». Отметим, что деятельность Сороса оценивается стабильно негативно из-за его финансовых манипуляций, а также причастности возглавляемых им организаций к смене власти в некоторых государствах.

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Почетный гражданин Подмосковья Николай Доморацкий отмечает день рождения
24 августа 2023, 10:21

Фото: официальный сайт «Учебно-тренировочного центра «Новогорск»

В четверг, 24 августа, руководитель ФГБУ «Учебно-тренировочный центр «Новогорск», почетный гражданин Московской области Николай Доморацкий празднует свой день рождения. Ему исполняется 76 лет.
Николай Доморацкий родился 24 августа 1947 года в городе Советск Калининградской области.

Специалист возглавляет учебно-тренировочный центр с 2003 года. На протяжении многих лет учреждение предоставляет все условия для подготовки спортсменов по 32 видам спорта, является ведущей базой подготовки сборных команд России к крупнейшим международным соревнованиям.

Долгое время Николай Сидорович служил в системе гражданской обороны и был участником ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Является членом общественного Совета при МЧС России, вице-президентом Федерации хоккея на траве России.

Николай Сидорович Доморацкий награжден: 
— орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, 1981; 
— орденом «Знак Почета», 1988; 
— Почетной грамотой Президента Российской Федерации, 2005; 
— орденом Дружбы, 2008; знакомГубернатора Московской области «Благодарю», 2009; 
— знаком Губернатора Московской области «За полезное», 2012; 
— медалью Николая Озерова, 2012; 
— знаком«За заслуги перед Московской областью» III степени, 2017; 
— знаком «Отличник физической культуры и спорта», 2017; 
— орденом Почета, 2019; медалью Петра Лесгафта, 2022. 

Постановлением Губернатора Московской области Николаю Доморацкому 19.09.2022 присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».

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Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости
Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости
24 августа 2023, 09:52

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил украинский народ с Днем независимости, обращение президента опубликовано на его официальном сайте.
«Получив независимость более трех десятилетий тому назад, обе страны выбрали самостоятельные пути своего развития, строительства будущего, ради которого мы должны создать безопасные возможности для достойного сосуществования всего региона. Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.

Глава Белоруссии также напомнил, что народы Украины и РБ жили в согласии на протяжении столетий, а также заявил, что белорусская сторона готова сделать все необходимое для разрешения конфликта. 

Ранее Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сидел в погребе в момент, когда российские войска подошли к Киеву.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#украина
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