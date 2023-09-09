Количество погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 820 человек

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Ночью в 80 километрах от марокканского города Марракеш произошло землетрясение магнитудой около семи баллов по шкале Рихтера. Количество погибших в результате стихийного бедствия уточняется и постоянно растет: на данный момент известно о 820 жертвах.
Еще 672 человека получили ранения, сообщает издание Al Arabiya со ссылкой на информацию министерства внутренних дел. Всего в Марракеше проживают 839 тысяч жителей. Разрушения затронули также исторический центр города Медину, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. После первого, наиболее сильного землетрясения сейсмологи зафиксировали по меньшей мере еще четыре более слабых толчка неподалеку от эпицентра. Их магнитуда составляла 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3 балла.
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. В своей телеграмме российский лидер отметил, что жители России разделяют переживания и скорбь дружественного марокканского народа.
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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. В своей телеграмме российский лидер отметил, что жители России разделяют переживания и скорбь дружественного марокканского народа.
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Александр Бойцов