Количество участников проекта «Активное долголетие» превысило 250 тысяч

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
«Подмосковный проект «Активное долголетие» по-прежнему на пике популярности. Количество его участников уже превысило 250 тысяч пожилых жителей региона», — отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.Активные долголеты открыли для себя сапсерфинг в прошлом году.
«Проект предлагает множество активностей, среди которых и последние тренды. Наши долголеты с энтузиазмом включаются во все виды деятельности. Так получилось и с сапбордам, теперь они прочно закрепились в нашем проекте», — рассказала министр.Занятия на сапбордах проводятся в Королёве, Красногорске, Орехово-Зуеве, Зарайске, Воскресенске, Дзержинске, Луховицах, Люберцах, Коломне, Серебряных Прудах и Одинцове.
Участники также выделяют скандинавскую ходьбу, занятия в бассейне и различные экскурсии как самые популярные занятия проекта.
Участниками проекта «Активное долголетие» могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.
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