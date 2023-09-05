Количество вакансий в автомобильном бизнесе увеличилось на 76% за год

Фото: IStock/SergeyTikhomirov
Летом 2023 года число вакансий для представителей автомобильного бизнеса выросло на 76% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. А поиск, удержание и мотивация сотрудников являются ключевыми вопросами для руководителей автобизнеса в 2023 году. Такие данные «Радио 1» предоставил сервис Авито Работа и отдел консалтинга сервиса Автохаб (проект Авито).
Согласно исследованию, средние зарплатные предложения в автомобильном бизнесе выросли на 18%. В конце лета прошлого года работодатели были готовы платить в среднем 62 581 рубль, сейчас эта сумма составляет 73 656 рублей в месяц.
Также на рынке труда вырос спрос на сотрудников в отрасли автомобильного бизнеса, которые могут и готовы работать с Китаем. Таких вакансий стало на 98% больше. Заинтересованность соискателей в трудоустройстве в китайских сегментах бизнеса также выросла на 29%.
В разрезе отдельных профессий показательно изменение по такой специальности как автоэлектрик. Количество предложений о работе по стране для этой профессии выросло на 110%, а предлагаемая зарплата — на 18%, и достигла отметки 84 611 рублей в месяц.
Число вакансий для автомаляров выросло на 90%, а средние зарплатные предложения — на 12% (92 198 рублей). За ними идут автомеханики с приростом вакантных мест на 70% и автослесари — 68%. Увеличение предлагаемой оплаты труда составило 8% (79 907 рублей) и 15% (77 144 рубля) соответственно.
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Также на рынке труда вырос спрос на сотрудников в отрасли автомобильного бизнеса, которые могут и готовы работать с Китаем. Таких вакансий стало на 98% больше. Заинтересованность соискателей в трудоустройстве в китайских сегментах бизнеса также выросла на 29%.
Число вакансий для автомаляров выросло на 90%, а средние зарплатные предложения — на 12% (92 198 рублей). За ними идут автомеханики с приростом вакантных мест на 70% и автослесари — 68%. Увеличение предлагаемой оплаты труда составило 8% (79 907 рублей) и 15% (77 144 рубля) соответственно.
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Екатерина Шмакова