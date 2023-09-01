Количество заболевших легионеллёзом в Польше возросло до 158 человек

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В Польше увеличивается количество людей, заболевших легионеллёзом, который еще называют «болезнью легионеров». Количество инфицированных выросло до 158 человек.
На данный момент от легионеллёза скончались 18 человек. Среди них девять мужчин и девять женщин в возрасте от 55 до 98 лет. Как установили сотрудники санэпидемстанции, источник заражения находился в водопроводе. В связи с этим в Жешуве проводили дезинфекцию водопроводов, дополнительно хлорируя воду. Расследованием дела о вспышке заболевания занимается Агентство внутренней безопасности Польши.
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Александр Бойцов