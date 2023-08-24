Количество жалоб на вывоз отходов в Тверской области сократилось на 40%

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По сообщению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, за лето нынешнего года поступили 73 жалобы на указанные случаи нарушений порядка и сроков вывоза ТКО. За такой же период 2022 года таких жалоб было зафиксировано на 40% больше, а именно 121. Прозрачность и доступность системы гражданского мониторинга работы регионального оператора ООО «Тверьспецавтохозяйство» способствовали улучшению качества его работы.
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