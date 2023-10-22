Коллективы из Каширы приняли участие в фестивале «Музыкальная осень»

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Каширяне приняли участие в фестивале «Музыкальная осень», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Творческий фестиваль прошёл в Серебряных Прудах.
Городской округ в Кашире на фестивале представили народный коллектив русской песни «Родные напевы» и вокальный ансамбль «Журавушка».
Фестиваль объединил огромное количество людей старшего поколения из более чем сотни городов Московской области. На «Музыкальной осени» представили музыкальные, вокальные номера, а также театральные постановки.
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Городской округ в Кашире на фестивале представили народный коллектив русской песни «Родные напевы» и вокальный ансамбль «Журавушка».
«Все желающие смогли поучаствовать в творческих мастер-классах, сделать фото на память в тематической фотозоне, а также продегустировать травяные чаи», - прокомментировали ситуацию в администрации.
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Евгения Парфентьева