Колокольцев сообщил о критической нехватке личного состава в МВД

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«Я прекрасно понимаю: некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим», —заметил Владимир Колокольцев.
С января 2023 года президент России Владимир Путин указом увеличил предельную численность сотрудников МВД. Штат расширили на 27 тысяч человек и превысил 922 тысяч человек. До момента подписания документа численность сотрудников достигала 894,9 тысяч человек. Также в документе сказано, что в январе 2025 года численность сотрудников МВД должна превысить 938 тысяч человек.
Ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что в СВО принимают участие 15 тысяч полицейских
По его словам, большинство правоохранителей отличились в зоне проведения СВО и получили государственные и ведомственные награды. Сообщается, что полицейские задействованы в оперативно-служебной работе, выявлении диверсантов и их задержании. Глава ведомства также сообщил, что силами сотрудников полиции было изъято существенное количество оружия и боеприпасов, в ходе задержания диверсантов и их пособников.
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