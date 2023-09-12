Коломенские студенты отправились учиться в Китай по обмену

Фото: Минобразования МО
Студенты Коломенского Государственного социально-гуманитарного университета отправились на стажировку в Китай, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Зимой вуз договорился возобновить программу академических обменов с четырьмя китайскими институтами. Китайские коллеги уже приняли более 20 студентов с факультетов иностранных языков, педагогики, истории, управления и других. Социально-гуманитарный университет ожидает семерых ребят из Харбинского педагогического университета.
Студенты будут изучать язык и культуру принимающей страны, познакомятся с системой образования и методикой преподавания разных дисциплин.
Планируется, что стажировки будут проходить каждый семестр. К концу осени вуз сформирует новую группу студентов.
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Лора Луганская