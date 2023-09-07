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Коломойскому предъявили обвинение в завладении 9,2 млрд гривен «Приватбанка»

07 сентября 2023, 16:08
Фото: РИА Новости / Стрингер

Фото: РИА Новости / Стрингер

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому предъявили обвинения в хищении 9,2 миллиардами гривен «Приватбанка», которым ранее он владел. Об этом сообщает телеграм-канал Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
«Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости», — сообщается в публикации.
На данный момент Коломойский прибывает в СИЗО по делу о незаконном выводе 13 миллиардов долларов. Дело расследует СБУ. Второго сентября Шевченковский суд города Киев арестовал бизнесмена на 60 суток. У Коломенского была возможность внести залог в размере 509 миллионов гривен (более 1,3 миллиарда российских рублей), но он отказался вносить его. Защитник подсудимого готовил апелляцию по решение суда, которая должна была рассматриваться 6 сентября, но ее перенесли на 25 сентября.

Ранее украинские местные СМИ сообщали, что бизнесмен лишился украинского гражданства, но официального подтверждения не было.

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Предпринимателям Подмосковья расскажут об IT‑бизнесе
07 сентября 2023, 16:29

Фото: istockphoto / Deagreez

20 сентября состоится бесплатный вебинар «Создай бизнес с IT‑компанией: путь доступный каждому» для предпринимателей Московской области, на котором участникам расскажут, как создать успешный бизнес в IT-сфере и о партнерстве с IT-компаниями.

Спикеры расскажут участникам вебинара о своём практическом опыте, разберут успешные кейсы и разберут основные ошибки, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Вебинар будет полезен тем, кто планирует открыть свой бизнес в IT или имеет опыт в продажах и хочет применить его в сфере IT.

Вебинар пройдёт 20 сентября. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте.

На Инвестиционном портале Московской области размещены все доступные меры поддержки предпринимателям региона.

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В 2022 году Илон Маск сорвал атаку Киева на российский флот
CNN: Маск в 2022 году сорвал атаку Украины на ВМФ РФ, ограничив работу Starlink
07 сентября 2023, 16:22

Фото: iStock/alexnikit1981

В 2022 году создатель Tesla Илон Маск работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма, сорвал атаку Украины на военно-морской флот России, сообщает CNN со ссылкой на биографию предпринимателя.
Американский журналист Уолтер Айзексон написал биографическую книгу о жизни Илона Маска, которая выйдет в тираж 12 сентября. Ранее под авторством Айзексона также вышли биографии Стива Джобса и Альберта Эйнштейна. 

«В прошлом году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот», - прокомментировал книгу Айзексона в CNN.

По словам автора, Маск не хотел, чтобы в ответ на эту атаку Россия применила ядерное оружие. Так, предприниматель отключил спутниковую связь, и подводные дроны со взрывчаткой не смогли достигнуть своей цели.

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#флот
#ядерное оружие
#илон маск
#дроны
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В Подмосковье выдано более 26 тысяч льготных ипотек по программам с господдержкой
07 сентября 2023, 15:53

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Общий объём предоставленных средств на ипотечные кредиты составил более 150 миллиардов рублей.
Правительство России увеличило лимиты выдачи ипотеки по программам с государственной поддержкой: 
— лимит кредитования для IT-специалистов увеличился с 240 до 500 миллиардов рублей;
— лимит на новостройки повысился с 4,5 до 5 триллионов рублей;
— лимит кредитования по семейной ипотеке повысился с 3,1 до 3,4 триллионов рублей.
«Льготные ипотечные программы пользуются популярностью в Московской области. Всего с начала года в Подмосковье было выдано более 26 тысяч льготных ипотечных кредитов. Общий объём предоставленных средств — более 150 миллиардов рублей. Жители Московской области могут воспользоваться такими федеральными программами, как семейная ипотека, льготная ипотека и ипотека для ИТ-специалистов. При этом на прошлой неделе для ИТ-специалистов были отменены требования к зарплате для заёмщиков до 36 лет», — рассказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
В Московской области по программе ипотечного кредитования для специалистов было выдано 296 сертификатов. 

Получить ипотечный кредит по льготной ставке до 8% в новостройке может любой гражданин Российской Федерации, достигший совершеннолетнего возраста.

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#семейная ипотека
#новостройки
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В Китае латте со вкусом водки «Маотай» приобрел бешеную популярность
07 сентября 2023, 15:46

Фото: iStock/Drazen Zigic

В Китае сообщили о неожиданно высоком спросе на кофе латте со вкусом водки «Маотай», заявила компания Luckin Coffee на своей странице в Weibo.
Продажа необычного кофейного напитка стартовала 4 сентября. Luckin Coffee запустила коллаборацию с алкогольной компанией Kweichow Moutai, которая производит популярную в Китае водку «Маотай».

Сама по себе «Маотай» достаточно крепкая. Процент алкоголя в ней составляет 53. Однако, в латте водка входят вперемешку с молоком, и, в результате, содержание алкоголя в напитке составляет всего 0,5 процентов.

За первый день продаж китайцам сварили 5,42 миллиона чашек «очень крепкого» кофе. Выручка составила 100 миллионов юаней (13,6 миллиона долларов).

Компания не была готова к такому ажиотажу на горячительный кофе, потому, уже 7 сентября на Luckin Coffee объявила о недостатке ингредиентов.

Отмечается, что в некоторых точках кофе с водкой можно ​все же еще остался. 

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#водка
#продажа
#кофе
#китай
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Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Мордовии
07 сентября 2023, 15:46

Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев

Владимир Путин провел собрание с главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым. Главной темой стало обсуждение социально-экономического развития региона. Кроме того, глава Мордовии доложил о росте оборонно-промышленного потенциала региона.

"У нас за этот период в четыре раза увеличились поставки в госкорпорации, гособоронзаказ значительно вырос, и загрузка тех, кто работает по тематике, в том числе для наших бойцов, 100% предприятия у нас загружены", — заметил Здунов.
В беседе с Путиным Здунов также рассказал про другие отрасли, назвав ключевыми электротехнику, машиностроение и вагоностроение. Регион также активно развивает сельское хозяйство и фармацевтику.

К тому же, в субъекте планируют начать строительство межмуниципального комбината по переработке отходов.

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#рост
#регион
#развитие
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Сын Медведева стал координатором портала «Я в России»
07 сентября 2023, 15:36

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Илья Медведев, сын заместителя председателя Совета Безопасности РФ, координировал проект «Я в России» со стороны партии «Единая Россия», сообщили в пресс-службе партии в интервью «РБК».
7 сентября стало известно, что на базе госуслуг запущен портал «Я в России» для жителей присоединенных регионов. Его основная задача — помочь определиться с порядком получения тех или иных услуг. На портале сейчас есть 16 услуг и 32 так называемые жизненные ситуации. До конца года будет открыто ее 14 онлайн-услуг, 30 муниципальных услуг и 20 «жизненных ситуаций».

«Илья Медведев со стороны партии координировал реализацию проекта по созданию портала «Я в России» для жителей новых субъектов Федерации, который был инициирован решением генерального совета «Единой России» в мае этого года», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе партии.

Сын бывшего российского лидера также принял участие в совещании 7 сентября. 

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#проект
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#онлайн
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#сын
#единая россия
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Энергокомплекс Серебряных Прудов готов к отопительному сезону на 90%
07 сентября 2023, 15:29

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Готовность энергокомплекса городского округа Серебряные Пруды составляет 90%. Об этом стало известно на совещании в Минэнерго Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства
В совещании участвовали представители администрации округа, «Россетей – Московский регион» и Мособлгаза. Обсуждали готовность объектов топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства к предстоящим холодам.

Готовность округа к отопительному сезону оценивают по семи параметрам: котельные, тепловые пункты и сети теплоснабжения, жилищный фонд, электросети и подстанции, водоснабжение и водоотведение, газопроводы и наличие запасов топлива. 

Подготовка к отопительному сезону в регионе должна завершиться до 15 сентября.
 
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 Воробьёв заявил, что тема модернизации и капремонта теплосетей остаётся приоритетной. 

В модернизацию ЖКХ Подмосковья по президентской программе инвестируют 320 млрд рублей
 

 

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#зима
#минэнерго мо
#серебряные пруды
#подмосковье
#московская область
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В Думу внесли проект об оценке качества работы чиновников на «Госуслугах»
07 сентября 2023, 15:13

Фото: iStock/Oleksii Didok

В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий гражданам России ежегодно оценивать работу чиновников на портале «Госуслуги», об этом сообщили в пресс-службе партии «Новые люди».
«Владислав Даванков (первый заместитель руководителя фракции партии «Новые люди») внёс законопроект о ежегодной оценке качества работы публичных чиновников на портале «Госуслуги», - говорится в сообщении. 

Чиновников, которые дважды получили от народа отрицательную оценку, предлагают отстранять от власти. 

По словам Даванкова, эта мера поспособствует получению обратной связи от граждан России, и отменит потребность в проведении «лишних» выборов. 

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил проект федерального закона, которым предлагается дополнить определение мелкого хулиганства. Согласно новым поправкам, к мелкому хулиганству предлагается отнести появление в обнажённом или полуобнажённом виде в ряде общественных мест.

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#выборы
#госуслуги
#законопроект
#чиновники
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Пентагон направит Украине снаряды с обедненным ураном: что ждет россиян
07 сентября 2023, 15:12

Фото: iStock/Jumbo2010

В США официально заявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном. В Пентагоне подтвердили, что снаряды будут предназначаться для танков Abrams и войдут в новый транш военной помощи на сумму в 175 миллионов долларов. Какими последствиями их применение обернется для россиян, читайте в материале «Радио 1».

Снаряды с обедненным ураном – что это


Обедненным ураном называют токсичный тяжелый металл, который имеет характеристики, схожие с ураном, однако, он на 60% менее токсичен и радиоактивен. Несмотря на его меньшую токсичность, он остается опасным металлом. При разрушении обедненный уран разлагается на мелкие частицы, которые попадают в воду, накапливается в почве и в организме, провоцируя отравления и патологии у людей, животных и растений. Примечательно то, что период полураспада изотопа равен возрасту Земли — 4,5 млрд лет.
В Белом доме рассказали о радиоактивной угрозе снарядов с ураном
В Белом доме рассказали о радиоактивной угрозе снарядов с ураном

Чем опасны снаряды с обедненным ураном


На этот счет высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что про его особую опасность для всех живых организмов сообщалось неоднократно. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Дипломат напомнила о росте онкологических заболеваний в тех регионах, где ранее применялись боеприпасы с обедненным ураном. Захарова привела ужасающую статистику смертей итальянских военнослужащих во время агрессии против Югославии стран блока НАТО.

Кроме того, о последствиях применения снарядов с обедненным ураном напомнили в Посольстве РФ в США. Дипмиссия прокомментировала решение Пентагона о поставке опасного вида вооружения Украине и заявила, что Вашингтон готов поставить крест на целых поколениях и речь уже идет не только о военных действиях «до последнего украинца». Достаточно разрыва одного снаряда с ураном, чтобы вызвать серьезные заболевания, в том числе, раковые опухоли.

Разрешено ли в мире использование боеприпасов с обедненным ураном


Несмотря на то, что в список боеприпасов, запрещенных Женевской конвенцией, снаряды с обедненным ураном не входят, страны понимают серьезные последствия их применения и не прибегают к их использованию при ведении боевых действий. Однако, официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что снаряды с обедненным ураном, которые США направят Украине не представляют серьезной опасности и чрезмерной радиоактивной угрозы. ООН обеспокоена подобными заявлениями Вашингтона и выступает против использования урана «в любой точке мира». О том, как в Кремле отреагировали на заявление Вашингтона, выяснила редакция «Радио 1».

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