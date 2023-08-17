Команда Красногорского колледжа вышла в полуфинал Международной премии

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Студенты представили на международном конкурсе свой авторский проект «Ты + Я = Россия!» в категории «Волонтёры», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
Полуфинал ПРемии будет проходить с 5 по 8 сентября в Рязани.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
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