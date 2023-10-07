«Команда Путина» провела праздничные мероприятия в честь дня рождения президента

Фото: пресс-служба «Народного фронта»
Представители «Команды Путина» из 27 регионов России провели различные мероприятия в честь дня рождения президента. Об этом «Радио 1 »сообщили в пресс-службе движения «Народный фронт».
С предложением провести праздничные мероприятия для горожан в честь дня рождения президента России выступили жители страны. Инициативу поддержал «Народный фронт», движение «Здоровое Отечество» и Всероссийская общественная молодёжная организация «Всероссийский студенческий корпус спасателей».
В городском округе Красногорск и в городе Серпухов Московской области представители «Команды Путина» отправили в зону СВО три 12-тонные фуры с грузом для военных. Российские солдаты получат 50 генераторов, две тысячи спальников и две тысячи пар резиновых сапог. Средства на покупку всего необходимо для участников СВО собрали неравнодушные россияне. В городах также прошли автопробеги и мастер-классы для жителей.
В рамках празднования дня рождения главы государства, прошли спортивные мероприятия, автопробеги, мастер-классы и прочие активности, формат которых выбирали сами жители регионов.
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В городском округе Красногорск и в городе Серпухов Московской области представители «Команды Путина» отправили в зону СВО три 12-тонные фуры с грузом для военных. Российские солдаты получат 50 генераторов, две тысячи спальников и две тысячи пар резиновых сапог. Средства на покупку всего необходимо для участников СВО собрали неравнодушные россияне. В городах также прошли автопробеги и мастер-классы для жителей.
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Анастасия Чинкова