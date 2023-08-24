Командир отряда спецназа «Ахмат» Алаудинов: Гибель Пригожина выгодна США и Франции

Командир отряда спецназа «Ахмат», Герой России Апты Алаудинов высказался о Евгении Пригожине и его сподвижниках. По словам боевого генерала, глава ЧВК «Вагнер» совершил недавно большую ошибку, но его подразделение имеет большие заслуги, которые шли на пользу стране.