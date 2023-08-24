Командир отряда спецназа «Ахмат» Алаудинов: Гибель Пригожина выгодна США и Франции

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Командир отряда спецназа «Ахмат», Герой России Апты Алаудинов высказался о Евгении Пригожине и его сподвижниках. По словам боевого генерала, глава ЧВК «Вагнер» совершил недавно большую ошибку, но его подразделение имеет большие заслуги, которые шли на пользу стране.
Исходя из этого, необходимо искать того, кому была выгодна гибель Пригожина. ЧВК «Вагнер» всегда поддерживал стабильность на африканском континенте, что было в интересах российского государства, написал Алаудинов в своем телеграм-канале. Поэтому здесь может идти речь о Франции, которую достаточно жестко отодвинули от кормушки при непосредственном участии подвластной Пригожину военной структуре.
Нельзя сбрасывать со счетов и США, которые также потеряли в Африке вожжи управления. Для по-прежнему живущих бредовыми идеями о мировом господстве американцев такая ситуация — реальный шанс попытаться убить сразу двух зайцев: оттеснить Россию от Африки и посеять смуту внутри нашей страны. Тем более, что для наших западных противников военные действия на Украине как-то не задалась, опять же не без участия ЧВК «Вагнер».
В заключение поста генерал-майор Алаудинов посоветовал многочисленным «диванным» знатокам оторвать взгляд от кормушки и подумать, кому данная ситуация могла бы быть выгодна. Уж точно не президенту Путину и руководству страны.
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Нельзя сбрасывать со счетов и США, которые также потеряли в Африке вожжи управления. Для по-прежнему живущих бредовыми идеями о мировом господстве американцев такая ситуация — реальный шанс попытаться убить сразу двух зайцев: оттеснить Россию от Африки и посеять смуту внутри нашей страны. Тем более, что для наших западных противников военные действия на Украине как-то не задалась, опять же не без участия ЧВК «Вагнер».
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Александр Бойцов