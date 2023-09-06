Командир ВС РФ Алаудинов предрек украинцам начало «могилизации»

Фото: iStock/Olena_Z
Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинов призвал украинцев просить российское гражданство, пока их не «могилизовали». Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Алаудинов заявил, что украинцы живыми нужны только России, поскольку Запад решил отправить их «на утилизацию», а власти самой Украины намерены затянуть конфликт «до последнего украинца».
Командир российской армии призвал как можно быстрее принять решение о получении российского гражданства, поскольку Россия, по словам Алаудинова, это место, где украинцы останутся живы.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа» заявил, что Россия в рамках специальной операции борется не с рядовыми украинцами, а с нацистами и их «последышами».
Читайте также:
Путин: Россия борется с нацистами, а не с мирными украинцами
The Times: украинские солдаты знают, что обречены на смерть под Работино
Зеленский бесится из-за нежелания украинцев умирать за него
Командир российской армии призвал как можно быстрее принять решение о получении российского гражданства, поскольку Россия, по словам Алаудинова, это место, где украинцы останутся живы.
Читайте также:
Путин: Россия борется с нацистами, а не с мирными украинцами
The Times: украинские солдаты знают, что обречены на смерть под Работино
Зеленский бесится из-за нежелания украинцев умирать за него
Анастасия Чинкова