Командующий ЧФ присутствовал на коллегии Минобороны после слухов о его гибели

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Виктор Соколов, Командующий Черноморским флотом, принял участие в заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации. Встреча состоялась 26 сентября. Военачальник был замечен на видео, которое опубликовало Минобороны.
За записи видно, что встреча проводится в режиме конференции по видеосвязи. Участниками заседания стали высокопоставленные офицеры, среди них был и командующий Черноморским Флотом.
Напомним, что ранее появились слухи о гибели командующего ЧФ после удара украинской армии по штабу Черноморского флота.
Также, в ходе конференции, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли 17 тыс. военных. Кроме того, по мнению Шойгу, союзники Украины в Лице Запада подталкивает Украину к самоуничтожению своими поставками оружия и техники.
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Алина Юрчак