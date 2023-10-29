Командующим группировкой войск «Днепр» назначен Михаил Теплинский

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Командующим группировкой войск «Днепр» назначен командующий ВДВ РФ генерал-полковник Михаил Теплинский. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на информированные источники.
Ранее группировкой войск командовал генерал-полковник Олег Макаревич. Позже он будет назначен на другую должность.
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