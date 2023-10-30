Комик Белый* обжаловал статус иностранного агента в суде

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Суд зарегистрировал иск Руслана Белого* по обжалованию статуса иноагента.
Комик и основатель шоу Stand up Руслан Белый* решил обжаловать свой статус иностранного агента, пишет РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы поступил административный иск.
Минюст внес Руслана Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. СМИ сообщали, что комик в данный момент живёт и работает в Испании.
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции РФ исключило из реестра иностранных агентов более 60 физических и юридических лиц, об этом сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко на заседании в Госдуме.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
«Суд зарегистрировал иск Белого Р.В*. к Министерству юстиции РФ», - заявил собеседник агентства. Дату судебного заседания пока не назначили.
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции РФ исключило из реестра иностранных агентов более 60 физических и юридических лиц, об этом сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко на заседании в Госдуме.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Мария Фирсова