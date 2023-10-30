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Комик Белый* обжаловал статус иностранного агента в суде

30 октября 2023, 12:39
Фото: iStock/Michał Chodyra

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд зарегистрировал иск Руслана Белого* по обжалованию статуса иноагента.
Комик и основатель шоу Stand up Руслан Белый* решил обжаловать свой статус иностранного агента, пишет РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы поступил административный иск.
«Суд зарегистрировал иск Белого Р.В*. к Министерству юстиции РФ», - заявил собеседник агентства. Дату судебного заседания пока не назначили.

Минюст внес Руслана Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. СМИ сообщали, что комик в данный момент живёт и работает в Испании.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции РФ исключило из реестра иностранных агентов более 60 физических и юридических лиц, об этом сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко на заседании в Госдуме.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
#иностранный агент
#новости
#суд
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В Подмосковье рассматривают возможность установки системы безопасности от утечек газа
30 октября 2023, 13:06

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил ответственным лицам рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.
«Очевидно, что случаи трагически показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально не защищенной группе граждан. Часто это одиноко проживающие пенсионеры. Здесь я предлагаю особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
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#подмосковье
#пенсионеры
#губернатор
#газ
#андрей воробьёв
#газификация
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Меликов предлагает задержанным в аэропорту Махачкалы поехать на СВО
30 октября 2023, 13:00

Фото: сайт Кремля

Глава Дагестана Сергей Меликов предлагает задержанным в махачкалинском аэропорту поехать в зону СВО, чтобы «отмыться от позора».
«У нас пока еще нет такого, чтобы задерживали за правонарушение и отправляли в зону СВО. Если кто-то из задержанных участников беспорядков изъявит желание отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами, я буду это только приветствовать, но каких-то специальных мер не будет», - сказал Сергей Меликов. Ранее он говорил, что «прощения не будет никому" из участников беспорядков».
Напомним, в воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта. Туда прибыл рейс из Тель-Авива. По предварительной информации, участники беспорядков искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация объявила временное закрытие аэропорта Махачкалы для прилетов и вылетов.

Эти меры будут сняты после нормализации обстановки. Позже Росавиация также сообщила, что аэродром освободили от несанкционированных посягательств.

Произошедшее в аэропорту глава республики назвал предательством.

«Это нож в спину нашим военнослужащим, которые сегодня защищают всю нашу страну в зоне СВО»,-говорит Меликов. 
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#дагестан
#новости
#сво
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В Подмосковье модернизируют контейнерные площадки
30 октября 2023, 12:40

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Московской области идет модернизация контейнерных площадок. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Вы знаете, что мы подробно разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», – сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.

«Упор был сделан на сознание новых контейнерных площадок, изменения графиков вывоза и постановки дополнительной тары.  На сегодняшний день 57 уже отработаны и модернизированы. Это  привело к снижению на 80% жалоб по КП», - отметил Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Кроме этого, формирование рабочих групп, аналитика , реализация  и информирование жителей о проведенной работе являются основными пунктами алгоритма проблемы КП. Также будет переделаны подъезды к площадкам для мусоровозов, что улучшит доступ движения транспорта. 

Стоит отметить, что в программе по модернизации КП участвуют 48 округов Подмосковья. 

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#антон велиховский
#министр
#воробьёв
#андрей воробьёв
#уборка
#подмосковье
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Глава Мособлгаза Баранов рассказал о старте нового проекта
30 октября 2023, 12:30

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

На территории Московской области начал действовать новый проект «Газовый участковый».
Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов рассказал о целях введения нового проекта «Газовый участковый», сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Сотрудник «Мособлгаза» будет проверять газовое оборудование жителей региона.

Жители смогут идентифицировать сотрудника «Мособлгаза» по критериям:
— специалист будет проводить поквартирный обход строго по графику;
— специалист имеет удостоверение сотрудника с логотипом и печатью, QR-дом и сроком действия;
— специалист будет в униформе с логотипом «Мособлгаз»;
— житель во время визита сотрудника «Мособлгаза» ничего не должен оплачивать. 

Все проверки в Подмосковье будут выполнять квалифицированные и опытные специалисты.

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#оборудование
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#игорь баранов
#служба
#андрей воробьёв
#газификация
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Ноябрь встретит африканским теплом: какая погода ожидается в Москве на неделе?
Синоптик Шувалов рассказал о потеплении в Москве
30 октября 2023, 12:26

Фото: IStock/yulenochekk

С началом ноября в Москву придёт потепление. В отдельные дни температура в российской столице повысится до +13 градусов, рассказал в эфире «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Ноябрь встретит нас африканским теплом. Сегодняшние снегопады, переходящие в ледяную крупу и дождь к вечеру закончатся, и нас ждет повышение температуры. Мы с большим удовольствием окунёмся в тёплый сектор циклона. Нас ждёт повышение температуры до 7... 9 градусов во вторник и практически без существенных осадков, в среду будет ещё теплее – 11… 13 градусов, и тоже практически без садков», — сказал синоптик.
Специалист подчеркнул, что уже в четверг в регионе немного похолодает. Ночью температура будет со знаком минус, а днём столбики термометров не покажут больше 5 градусов.
«В субботу будет прохладная ночь, заморозки до -1 градуса, а днём повторение пройденного – вновь идём вверх по температурной лестнице, вечером 7… 9, а в воскресенье и понедельник не без дождей, но около 10 градусов тепла», — добавил он.
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#ночь
#температура
#тепло
#москва
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Андрей Воробьёв рассказал о кадровых перестановках в Подмосковье
30 октября 2023, 12:10

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Московской области произошли кадровые перестановки, сменились главы округов Чехов и Подольск.
Экс-Врип городского округа Чехов Григорий Артамонов в ближайшее время должен занять кресло главы городского округа Подольск, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Григорий Игоревич, мы очень рассчитываем, что Ваш опыт позволит Вам решать все те вопросы, которые являются важными, ЖКХ, благоустройство, уборка. Прошу Вас, не откладывая на завтра, активно, в таком же деловом стиле, как вы умеете, обеспечить работу в очень важном для нас городском округе, — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Михаил Собакин приступил к временному исполнению полномочий Главы г.о. Чехов. 

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#губернатор
#уборка
#чехов
#григорий артамонов
#служба
#андрей воробьёв
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В работе Telegram произошли сбои
30 октября 2023, 12:04

Фото: istockphoto/Adam Yee

Пользователи сообщают о сбое в работе Telegram.
Тг-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщает, что наибольшие проблемы наблюдаются у пользователей юга России.
 
Также с проблемами столкнулись в Москве, Воронеже, Ижевске и Владимире.

Ранее в московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов. В столичных аэропортах задержаны и отменены 25 рейсов. В трех аэропортах Москвы в понедельник, 30 октября, задержали и отменили 25 рейсов. 

Во Внуково 3 отправления задержаны, а 6— отменены. В Шереметьево 5 самолетов вылетели с опозданием, 4 вылета отменили. В аэровокзале Домодедово 7 самолетов вылетели позже назначенного времени.

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#россия
#сбой
#новости
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Андрей Воробьёв рассказал о продлении социальной газификации
30 октября 2023, 11:56

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье бессрочно продлили программу социальной газификации.
« Социальная газификация это президентский проект, который пришелся по душе жителям Подмосковья. Московская область  самая большая по количеству домовладений. Соцгазификация  коснется порядка 120 тысяч домов и около 350 тысяч жителей. Программа была сделана бессрочной  и предполагает весьма значительные затраты от мособлгаза и организаций», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Стоит отметить, что коммуникация между жителями и главами городских округов позволила донести важность социальной газификации.

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#губернатор
#проект
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#газификация
#социальная газификация
#андрей воробьёв
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Россиянина Краснова выбрали мэром крупного колумбийского города Тунха
30 октября 2023, 11:55

Фото: istockphoto/rarrarorro

Россиянин с двойным гражданством Михаил Краснов одержал победу на выборах мэра колумбийского города Тунха, где живёт 150 тысяч человек.
Об этом пишет колумбийский журнал Cambio. Эмигрант Михаил Краснов набрал 31,56% голосов (его поддержали 25 тысяч человек). Он обогнал своего конкурента Джона Эрнесто на 9,86%.
 
Михаил Краснов родился в 1978 году в Саратове, получил экономическое образование и кандидатскую степень. В 2002 году отправился учиться в Берлинский университет Гумбольдта. Там он учился на преподавателя экономики и преподавателя испанского языка.
 
В 2008 году по программе обмена приехал в Колумбию на один семестр и остался в этой стране. Михаил Краснов владеет 6 языками, обладает четырьмя степенями магистра.
 
Во время предвыборной компании он собрал на улицах 32 тысячи подписей при пороге в 27 тысяч.
 
В должность Михаил Краснов вступит 1 января 2024 года до конца 2027.

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