Комитет Думы одобрил поправку об аннулировании брака из-за смены пола у одного из супругов

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Депутат также сообщил, что в соответствии с действующим законодательством, сменить пол никто не может, следовательно, состоящих в браке однополых партнеров, не будет. Новая норма позволит аннулировать предыдущие браки между лицами одного пола и не допустить заключения новых.
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