Комитет Госдумы по просвещению поддержал полный запрет телефонов в школах

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Комитет Госдумы по просвещению поддержал поправки в законопроект, в рамках которого ученикам запрещается использовать телефоны в школах во время занятий. Об этом сообщил депутат Олег Смолин.
«Для подобных целей в школах школьникам будут выдавать отдельные гаджеты, а личными устройствами пользоваться будет нельзя», - цитирует РБК Смолина.
Он пояснил, что телефоны можно будет использовать только в случае чрезвычайных случаев при наличии угрозы здоровью учеников и учителей. Также, по его словам, депутаты отдельно рассмотрели поправку, в рамках которой предполагается введение обязательного урока труда во всех школах в начальных и средних классах.
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