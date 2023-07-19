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Комитет Госдумы отклонил предложение о продлении майских праздников

19 июля 2023, 11:55

Фото: iStock/Madhourse

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил отклонить законопроект об удлинении праздничных дней в мае в ущерб новогодним выходным. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее идею также не поддержала комиссия правительства по законопроектной деятельности, объяснив своё решение тем, что праздничные дни установлены с учётом предпочтений населения, мнения профсоюзов и объединений работодателей.

Кроме того, новогодние выходные совпадают со школьными каникулами, что позволяет родителям провести больше времени с детьми. А в мае идёт активная подготовка к итоговым контрольным работам, экзаменам и поступлению в ВУЗы и СУЗы, поэтому внедрение удлиненных выходных негативно скажется на учебном процессе россиян.


Ранее, 5 апреля, депутаты партии «Новые люди» выступили с предложением увеличить продолжительность майских праздников за счёт сокращения новогодних.

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#праздники
#выходные
#Госдума
#законопроект
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В Подмосковье сложились неблагоприятные метеоусловия
19 июля 2023, 13:07

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Министерство благоустройства Московской области рекомендует жителям региона воздержаться от прогулок в парках и лесопарках вблизи высоких деревьев.

В целях безопасности, жителей Подмосковья просят не гулять в парках, скверах, лесах в период непогоды.

«Когда непогода закончится, будем рады снова видеть вас в наших парках и лесопарках. Там вас ждут удобные дорожки для прогулок и катания на велосипедах, современные спортивные и детские площадки, комфортные зоны для спокойного отдыха и, конечно, свежий воздух», — добавили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

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#Благоустройство
#непогода
#дождь
#гроза
#деревья.
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Сотрудникам Минпросвещения запретили пользоваться техникой Apple на работе
19 июля 2023, 13:02

Фото: iStock/scyther5

В Минпросвещении с 18 июля исключат использование техники Apple сотрудниками. Об этом говорится в документе за подписью ИО министра просвещения Александра Бугаева.
Такое решение принято, чтобы способствовать реализации Доктрины информационной безопасности страны, утверждённой Указом Президента РФ. Это позволит обеспечить защиту служебной информации.

Ранее сообщалось, что такое же решение приняли в корпорации «Ростех» и Минпромторге, планируется в Минцифры.

Однако в настоящее время существуют проблемы с обеспечением сотрудников госструктур гаджетами с российской операционной системой «Аврора», поскольку их нет в продаже в розничных сетях. Но решить эту проблему должны в течение 10-15 дней, уточнили в Минпромторге.

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#Apple
#Минпросвещения
#запрет
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Системы оповещения о ЧС могут вмонтировать в домофоны жилых домов
19 июля 2023, 13:01

Фото: istockphoto/Artem Stepanov

Системы оповещения о чрезвычайных ситуациях могут появиться в домофонах многоквартирных жилых домов. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации заявил глава МЧС России Александр Куренков.
По словам министра, ведомство активно работает с промышленностью и с разработчиками подобных систем оповещения, которые в последнее время значительно усовершенствовали свои разработки. С их помощью МЧС хотело бы войти в жилые дома через домофоны.

Александр Куренков отметил, что такая система уже разработана. Она отличается простотой в использовании и дешевизной. К тому же может быть легко вмонтирована даже в самые примитивные домофоны. Ее использование позволит эффективно и оперативно оповещать людей о возникновении чрезвычайной ситуации. При совмещении домофона и системы оповещения необходимая информация быстро поступит буквально в каждую квартиру.

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#мчс
#система
#оповещение
#домофон
#разработка
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Адвокат Айвар призвала освободить женщин от домашних дел, чтобы повысить демографию
19 июля 2023, 13:00

Фото: IStock/kzenon

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал «порочной практикой» стремление женщин получить образование и построить карьеру, прежде чем родить детей. Адвокат, председатель общероссийского движения «За права женщин России» Людмила Айвар уверена, что слова дискриминируют россиянок и нарушают их конституционные права.
«Это нарушение прав женщин, если не сказать более грубо. Мы хотим, чтобы у нас женщины были необразованные домохозяйки, которые только и делают, что рожают и воспитывают детей? Но мы так долго боролись за эмансипацию, за равенство прав, которые у нас прописаны в Конституции, а сейчас нам Мурашко говорит: “Нет, девочки, вы нужны, чтобы детей рожать. Какая карьера, давайте домохозяйством занимайтесь”», — сказала Людмила Айвар в разговоре с «Радио 1».
Правозащитница отметила, что повышать рождаемость нужно, не прибегая к ущемлению прав. Так, адвокат предложила, наоборот, дать женщине больше возможностей, чтобы она смогла совмещать работу и семью. Людмила Айвар призвала упростить процедуру принятия детей в детские сады, а также ввести выплаты в случае, если россиянка не может отдать ребёнка в детский сад или нанять няню.
«Сегодня женщины занимают ключевые посты в компаниях. Женщин больше, чем мужчин, у женщины продолжительность жизни больше, чем у мужчин, женщина больше стимулирована, чтобы зарабатывать, девочек в вузах стало больше, чем мальчиков. С учётом того, что у нас сейчас идёт СВО, мальчиков становится всё меньше. Кто будет содержать детей, если девочка в раннем возрасте родит ребёнка, на кого ей надеяться? Государство ей не помогает в такой степени, чтобы ей было комфортно детей содержать», — заключила Людмила Айвар.
Адвоката поддержала и врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева. В беседе с «Радио 1» она отметила, что не все женщины хотят и могут завести большую семью.
«Ради государства все женщины бросят заниматься любимым делом, творчеством, отойдут в сторонку, будут варить борщи, щи и рожать, рожать, рожать? Конечно, для кого-то это самая большая радость в жизни, а кто-то совершенно не в этом видит свою цель и предназначение», — сказала Любовь Ерофеева.
Ранее специалист также раскритиковала заявление Мурашко о планах ограничить продажу препаратов для прерывания беременности. Она напомнила, что по Конституции, россиянки имеют право на аборт, а материнство в стране – добровольное.
 
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#рождаемость
#Михаил Мурашко
#Людмила Айвар
#женщина
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В Петербурге хотят увековечить память о Михаиле Горшеневе
19 июля 2023, 12:42

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский предложил увековечить память о Михаиле Горшеневе, не испортив исторический облик города.
Борис Пиотровский отмечает, группа «Король и Шут» является культовой, так как жители Санкт-Петербурга до сих пор продолжают слушать их песни. Также в Петербурге регулярно появляются граффити, связанные с группой. По словам Пиотровского, се это означает, что жители нашего города хотят сохранить память о «Короле и Шуте». Об этом сообщает «Петербургский дневник». 
 
Борис Пиотровский отметил, что важно посоветоваться с членами семьи Михаила Горшенева, поклонниками группы и выбрать место в городе, чтобы достойно увековечить память легендарного музыкального коллектива. 

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#Король и Шут
#память
#музыка
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Эксперт ВОЗ Ерофеева обвинила Мурашко в нарушении прав женщин на аборт
19 июля 2023, 12:31

Фото: IStock/SabdiZ

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о планах ограничить продажу препаратов для прерывания беременности. Планируется, что до конца года в стране введут контроль за обращением препаратов «в медицинских и фармацевтических организациях».
Однако россияне и профессиональное медицинское сообщество отнеслось к инициативе скептически. В частности, врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в разговоре с «Радио 1» отметила, что такие препараты в принципе нельзя купить в аптеках, компании направляют их напрямую в медицинские учреждения. При этом, в аптеках можно найти препараты для экстренной контрацепции. Однако ограничивать их продажу ни в коем случае нельзя, уверена врач.
«Эти препараты должны быть в широчайшем доступе. Они должны быть просто на расстоянии вытянутой руки. И эти препараты, некоторые из них, содержат мифепристон – такую же молекулу, как и препарат, который вызывает прерывание беременности. Но препараты контрацепции содержат микроскопическую дозу этого вещества. То есть в аптеке 20 упаковок экстренной контрацепции никто не продаст – это вызовет подозрение, и тем более никакой врач не выпишет 20 упаковок в рецепте», — сказала Любовь Ерофеева.
По статистике специалиста, в России порядка 42% женщин, которые не состоят в браке и не имеют постоянных партнёров. Все они должны иметь право как на контрацепцию, так и на прерывание беременности, заявила собеседница.
Акушер-гинеколог подчеркнула, что медикаментозный аборт – самый безопасный вид прерывания беременности. Он проводится без внешнего вмешательства, например, инструментов, а также имеет минимальное количество побочных эффектов.
«Я считаю, что он [медикаментозный аборт] должен производиться везде и повсеместно. Однако, в основном, его применяют в коммерческих и частных клиниках. В государственных клиниках нередко делают выскабливание, что небезопасно для организма. Но при этом, всего 14-15 процентов производится в коммерческих клиниках. Остальное делается в госучреждениях», — сказала специалист.
Если же сделать акцент на словах министра здравоохранения о демографическом вопросе, то эксперт ВОЗ также возразила. Она отметила, что повышать рождаемость, ограничивая права женщин – неправильно.
«Кто же повышает рождаемость, ставя перед женщиной барьеры? Ограничивает её права, которые даны Конституцией и всеми международными документами, — заметила Любовь Ерофеева. — Право на аборт, право на репродуктивную автономию, — это всё дано женщине Конституцией, где написано, что материнство у нас добровольное, женщина никому ничего не обязана».
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#аборт
#Любовь Ерофеева
#Минздрав
#препарат
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Автоэксперт Попов заявил, что технической возможности следить за электросамокатами нет
19 июля 2023, 12:21

Фото: istockphoto / michal-rojek

Эксперт рабочей группы при правительстве России по «регуляторной гильотине» законодательства сферы безопасности дорожного движения Дмитрий Попов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова снизить предельно допустимую скорость движения для электросамокатов на литых бескамерных шинах.
Василий Власов подчеркнул, что проблема заключается не в том, чтобы ввести новые уточнения в ПДД, а в технической возможности следить за этим. По словам специалиста, в 2021 году несколько человек предлагали инициативу признать электросамокаты электромопедами, садится за которые можно только при наличии водительских прав.

Напомним, что Депутат Госдумы Власов предложил снизить скорость движения по пешеходным зонам с 25 до 20 км/ч и рассмотреть изменение допустимой скорости движения на автомобильной части. 

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#самокаты
#ПДД
#скорость
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В Подмосковье строят комплекс по производству альпинистского оборудования
19 июля 2023, 12:13

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство второй очереди производственно-складского комплекса по изготовлению альпинистского оборудования в городском округе Истра.

Застройщиком проекта выступает ООО «Венто-2М», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В ходе второго этапа строительства будет построен производственный корпус, в котором появится необходимое швейное оборудование для изготовления альпинистского снаряжения. Также будут возведены учебный центр и испытательная лаборатория для изучения и проверки новых разработок и тестовых образцов. 

Реализация проекта создаст в округе порядка 200 новых рабочих мест.

«ВЕНТО» – ведущий российский производитель средств защиты от падения с высоты.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#ЦСС
#строительство
#Подмосковье
#Истра
#альпинизм
#альпинист
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Депутат Госдумы Леонов прокомментировал последствия ливня в Москве
19 июля 2023, 12:05

Фото: istockphoto / Doctor_bass

Депутат Госдумы, доброволец-спасатель Олег Леонов в беседе с RT заявил, что в Московском регионе сильные ливни угрозы для жизни не представляют.
По словам специалиста, в зоне риска находятся люди, которые проживают на низких этажах или в подвалах. Сильный дождь может их залить или нанести повреждения дому.  
 
«А так, у нас нет гор, у нас нет селевых потоков, у нас нет больших масс воды», — отметил депутат.
 
Леонов дополнил, что в Москве единственной проблемой являются ливневые стоки, так как вода уходит медленнее, чем надо. В Московском регионе сильные дожди опасности для жителей не представляют, уточнил депутат Госдумы, доброволец-спасатель Олег Леонов.

Напомним, что в столице за последние сутки выпало 38 мм осадков, что составляет 45% месячной нормы. Об этом пишет Агенство городских новосте «Москва» с отслыкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

При этом, дожди в Москве закончатся в пятницу, 21 июля. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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#ливень
#Москва
#опасность
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