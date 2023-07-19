Комитет Госдумы отклонил предложение о продлении майских праздников

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Кроме того, новогодние выходные совпадают со школьными каникулами, что позволяет родителям провести больше времени с детьми. А в мае идёт активная подготовка к итоговым контрольным работам, экзаменам и поступлению в ВУЗы и СУЗы, поэтому внедрение удлиненных выходных негативно скажется на учебном процессе россиян.
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