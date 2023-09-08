Массовое отравление шаурмой в России связали с низкими зарплатами поваров

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Число отравившихся шаурмой в курском городе Льгове Курской области увеличилось до 22 человек. Одна женщина погибла. По предварительным данным, в мясе торговой точки обнаружили стафилококк.
Это не первый случай массового отравления шаурмой в 2023 году. По последним данным, от некачественного фастфуда пострадало уже более 350 человек, по последнему делу в Москве задержаны пять подозреваемых. Руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко заявил «Радио 1», что это связано с высоким курсом доллара и с низкими зарплатами поваров.
По словам эксперта, решить проблему можно, но для этого нужно поднять зарплаты работникам сферы общественного питания на 10-15%.
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«Если есть негодяи, которые хотят отравить людей, проверяй их или не проверяй, они всё равно своё дело сделают. Дело в том, что из-за падения курса рубля, повара потеряли очень сильно в заработной плате. Соответственно, владельцы не смогли повысить цены на продукцию, и в результате работники очень сильно пострадали: они не могут домой отправить деньги в должном объёме. Скорее всего, из-за этих рабочих конфликтов начинают страдать потребители», — сказал Александр Бражко.
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Екатерина Шмакова