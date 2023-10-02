Комлесхоз МО запускает конкурс красоты подмосковной природы

Фото: istockphoto / Thomas Kloc
Для участия в конкурсе необходимо разместить фотографию осеннего леса в закрепленном сообщении в телеграм-канале подмосковного Комлесхоза под постом фотоконкурса или в чатах лесничеств. Нужно подписать когда и где сделана фотография и поставить хештег #краскиосени2023.
Специалисты опубликуют самые красивые фотографии, а в начале ноября будут выбраны 5 самых красивых фотографий. Победителей конкурса ждут подарки
Фотоконкурс продлится до 1 ноября 2023 года.
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