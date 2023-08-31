Комлесхоз Московской области назвал самые пожароопасные районы региона

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
В четверг, 31 августа на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Наро-Фоминском, Подольском и Талдомском лесничествах и лесничестве Русский лес — II класс пожарной опасности.
В пятницу, 1 сентября на большей части территории Подмосковья прогнозируется III класс пожарной опасности, в Бородинском лесничестве — II класс пожарной опасности.
В субботу, 2 сентября на большей части территории подмосковного региона передают III класс пожарной опасности, в Бородинском и Волоколамском лесничествах — I класс пожарной опасности.
Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!
Читайте также:
МЧС: Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 30 гектаров, его тушат 400 человек.
Площадь пожара в Геленджике выросла до 118 гектаров.