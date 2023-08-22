Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке в регионе

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области был зафиксирован 1 пожар на площади 0,02 га на территории Клинского лесничества в городском округе Солнечногорск, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Для оперативного тушения пожара было задействовано: 3 единицы техники и 8 человек личного состава.Пожар удалось ликвидировать в день обнаружения.
Во вторник, 22 августа на большей части территории подмосковного региона ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском лесничестве — I класс пожарной опасности.
В среду, 23 августа на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Орехово-Зуевском лесничестве — II класс.
В четверг, 24 августа на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.
Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!
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