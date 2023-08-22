Радио1
Главная / Новости / Общество/ Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке в регионе

Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке в регионе

22 августа 2023, 11:59

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Комитет лесного хозяйства Московской области передает, что 22, 23 и 24 августа на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируется повышенная пожарная опасность.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области был зафиксирован 1 пожар на площади 0,02 га на территории Клинского лесничества в городском округе Солнечногорск, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Для оперативного тушения пожара было задействовано: 3 единицы техники и 8 человек личного состава.Пожар удалось ликвидировать в день обнаружения.


Во вторник, 22 августа на большей части территории подмосковного региона ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском лесничестве — I класс пожарной опасности.

В среду, 23 августа на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Орехово-Зуевском лесничестве — II класс.

В четверг, 24 августа на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

Читайте также:

Власти Канады эвакуировали свыше 35 тысяч человек из-за лесных пожаров.

В Строгино и Красногорске прозвучали взрывы.

На Дмитровском шоссе в Москве вспыхнул сильный пожар.
#солнечногорск
#пожар
#радио
#шоссе
#взрывы
#человек
#возгорание
#служба
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
Читайте нас в
В России предложили ввести должность школьного омбудсмена
22 августа 2023, 12:12

Фото: iStock/Drazen Zigic

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить целесообразность создания и внедрения должности школьного омбудсмена. Об этом сообщает RT.
Ветров считает, что учащиеся, родители и преподаватели часто нуждаются в общественном арбитре, который мог бы стать звеном, решающим конфликтные ситуации до момента становления их предметом правового или судебного разбирательства.

«Мы часто становимся свидетелями и даже участниками различных резонансных происшествий и конфликтов, которые происходят в школьной среде», — приводит слова Ветрова RT.

Ветров подчеркнул, что это поможет сделать российское образование бесконфликтным, а также будет способствовать нахождению понимания между сторонами конфликта.

Читайте также:

Химик Дорохов: дешёвые канцтовары могут быть опасны для здоровья школьников

В России предложили создать унифицированный «народный школьный набор»

Депутат Лантратова предложила создать квоты в частных детсадах и школах для детей ветеранов

#образование
#родители
#депутат
Читайте нас в
Небольшую оплату труда назвали самой популярной проблемой среди ищущих подработку
22 августа 2023, 11:49

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Сервисы «Работа.ру» и «Подработка» провели исследование, по результатам которого выяснилось, что самая популярная проблема при поиске подработки — это небольшая оплата труда. Такого мнения придерживаются 27% респондентов. Об этом сообщает RT.
Всего в опросе приняли участие порядка 3,5 тысяч опрошенных старше 18 лет.

Отмечается, что 25% опрошенных заявили, что не могут найти подработку рядом с домом.  21% опрошенных отметили, что в их регионе мало вакансий для подработки.

«Примерно 20% участников опроса сталкивались с мошенниками, столько же россиян (20%) отметили, что им сложно найти подработку по своей специальности», — приводит данные специалистов RT.

По информации аналитиков, 15% опрошенных имеют трудности при совмещении работы или учёбы с подработкой. 11% респондентов не знают, какие вакансии могут подойти им лучше всего.

Читайте также:

«Авито Работа»: Четверть россиян работает на одном месте более 10 лет

Специалисты МОТ назвали профессии, которым угрожает искусственный интеллект

В России стремительно выросло число неплательщиков по кредитам
#работа
#вакансии
#данные
#профессии
#россия
#исследование
Читайте нас в
Химик Дорохов: дешёвые канцтовары могут быть опасны для здоровья школьников
22 августа 2023, 11:30

Фото: iStock/artisteer

Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов заявил, что при выборе канцтоваров для детей важно обращать внимание не только на их внешний вид, но и на качество. Об этом пишет RT.
Дорохов подчеркнул, что во многих ручках и карандашах низкого качества может содержаться фенол и формальдегид.

«Кроме того, вредные вещества могут накапливаться в организме, приводя к поражению внутренних органов», — цитирует Дорохова RT.

Химик отметил, что для детей следует брать фломастеры на основе спиртовых растворителей. Флуоресцентные маркеры содержат химические вещества, которые понижают детский иммунитет. По мнению эксперта, если канцтовары обладают резким химическим запахом, то верный признак опасной продукции. 

Дорохов советует покупать канцтовары только в проверенных и сертифицированных магазинах.

Читайте также:

В России предложили создать унифицированный «народный школьный набор»

В ГД внесли законопроект о поддержке одиноких родителей с ребенком до 16 лет

Депутат Лантратова предложила создать квоты в частных детсадах и школах для детей ветеранов

#законопроект
#иммунитет
#школа
#школьники
#здоровье
Читайте нас в
Профессор Даренков поделился опытом с урологами Химкинской больницы
22 августа 2023, 11:28

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Доктор медицинских наук, руководитель Центра урологии УД Президента РФ Сергей Даренков, совместно с главным внештатным урологом Подмосковья Рамисом Фатиховым и врачами Химкинской больницы провели мастер-класс для врачей-урологов.

В рамках мастер-класса профессор и главный уролог провели показательные операции пациентам с патологиями, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«После клинического обхода мы выполнили 60-летней пациентке слинговую уретропексию — малоинвазивный и высокотехнологичный хирургический метод лечения недержания мочи у пациентов с гипермобильностью уретры и ослабленным сфинктером. Суть операции заключалась в фиксировании сфинктера уретры при помощи подвижного слинга, изготовленного из синтетического биосовместимого материала. Мужчинам 66 и 68 лет с затрудненным болезненным мочеиспусканием провели лазерную энуклеацию — вмешательство по удалению аденомы простаты», — рассказал профессор, доктор медицинских наук Сергей Даренков.

Врачи сообщают, что все операции, проведённые в рамках мастер-класса, прошли успешно. 

Профессор Даренков отметил большие перспективы отделения урологии в Химках.  

В ходе встречи химкинских врачей пригласили принять участие во Всероссийской урологической видеоконференции.

Врачи Химкинской больницы часто участвуют в различных мастер-классах, встречах, лекциях и семинарах, чтобы повышать свою квалификацию. Знание современной медицины очень важно для врачей.

Читайте также:

Российские ученые разработали метод растворения временных имплантатов в организме.

В России впервые пересадили почку подростку.

Три четверти россиян обращаются к медикам только в крайнем случае.
#ученые
#мо
#врачи
#больницы
#специалисты
#пациенты
#операции
#рф
Читайте нас в
В Долгопрудном появятся необычные клумбы
22 августа 2023, 11:00

Фото: istockphoto / Carmian

Скоро специалисты установят на одной из улиц Долгопрудного необычные украшения города.
Специалисты установят вдоль всего проспекта Пацаева в Долгопрудном клумбы-«зонты», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Необычные клумбы появятся по поручению главы городского окурга Долгопрудный Владислава Юдина. 
«По поручению главы округа Долгопрудный Владислава Юрьевича Юдина уже собраны и готовы к монтажу шесть конструкций вертикального озеленения. Корзины с цветами уже закуплены», — доложил на оперативном совещании профильных служб директор МБУ «Благоустройство» Александр Сенкевич.
Специалисты приступят к установке новых клумб в среду, 23 августа. 

Читайте также:

Ремонтников детских площадок в Долгопрудном будет перевозить необычная машина.

В детские сады Долгопрудного поступят новые комплекты белья.

Глава Долгопрудного Юдин отчитался за работу перед жителями.
#благоустройство
#долгопрудный
#специалисты
#служба
#владислав юдин
Читайте нас в
Более 120 «земских врачей» и «земских фельдшеров» вышли на работу в Подмосковье с начала года
22 августа 2023, 10:43

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Благодаря программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер», в Подмосковье трудоустроились порядка 120 врачей и фельдшеров.

В Московской области действует целый ряд программ поддержки для привлечения медицинских кадров, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Благодаря программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер», врачи и фельдшеры, приезжающие работать в сельскую местность, могут получить единовременную денежную выплату в размере до 1,5 млн и 750 тыс. рублей.

Программа позволяет молодым врачам получить денежную помощь при переезде в сельскую местность. участвовать фельдшеры, прибывшие на работу в сельские населённые пункты или города с населением до 50 тыс человек.

«В Подмосковье медработникам предложено множество мер соцподдержки. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» призваны поддержать тех специалистов, которые устраиваются работать в сельскую местность. С начала года в наши медорганизации трудоустроился 121 «земский доктор» и «земский фельдшер». А всего в этом году мы планируем привлечь почти 250 медработников», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

В Подмосковье запущен сайт по поиску врачей. Там размещена информация о средней зарплате медработников региона, открытых вакансиях, а также о программах социальной поддержки медработников. Сегодня стать врачом в Подмосковье ‒ просто, достаточно перейти на сайт, заполнить и отправить анкету.

Подробнее о действующих мерах поддержки врачам читайте в нашем материале.

Читайте также:

В Госдуме планируют дать отсрочку от армии учителям и сельским медикам.

Ступинская больница приглашает на работу врачей 15 специальностей.

350 подмосковных специалистов получили за полгода участки по программе «Земля врачам».
#подмосковье
#земля
#ипотека
#социальная ипотека
#земский доктор
#светлана стригункова
#меры
#компенсация
#медработники
#земля врачам
Читайте нас в
Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Ясуловича
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Игоря Ясуловича
22 августа 2023, 10:35

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Игоря Ясуловича, сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.
19 августа стало известно о смерти 81-летнего актёра Игоря Ясуловича, который снимался в картинах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», а также подарил голос королю Гарольду из «Шрека». Хирурги дважды прооперировали артиста. Игорь Ясулович чувствовал себя плохо последнее время, однако его состояние резко ухудшилось.

«Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем. Ушёл из жизни Игорь Николаевич Ясулович – талантливый артист, прекрасный наставник и педагог. Он высоко держал творческую, профессиональную планку, сохранял неизменную приверженность лучшим традициям отечественного искусства», - говорится в сообщении от лица российского президента. 

Читайте также:

Умер первый директор завода «КамАЗ» Лев Васильев

Скончался бывший начштаба российских войск в Сирии Геннадий Жидко

Умер президент НМИЦ травматологии и ортопедии Миронов
 
 
#владимир путин
#артист
#смерть
Читайте нас в
«Авито Работа»: Четверть россиян работает на одном месте более 10 лет
22 августа 2023, 10:22

Фото: Istockphoto/Deagreez

Самые «усидчивые» на одном месте россияне работают в сфере образования и науки.
Сервис «Авито Работа» провёл опрос и выяснил, что, 26% россиян работают в одной компании более 10 лет, 12% — 7-10 лет, 13% не более 7 лет,  а 14% — менее года.
 
Жители Казани (43%) чаще остальных россиян остаются на одном рабочем месте более 10 лет. За ними следуют новосибирцы (41%). Также высокие показатели в Омске и Челябинске (40%). Самые «усидчивые» на одном месте работают в сфере образования и науки (53%), медицине (45%), бухгалтерии (44%), промышленности (42%).
 
А чаще остальных меняют место работы россияне, которые трудятся в области маркетинга, рекламы и PR (29%), банкинга (22%), онлайн-торговли (20%) и IT (18%).
 
Среди ключевых факторов, удерживающих россиян на нынешнем месте работы, заработная плата занимает только 5 место в списке приоритетности. Самыми популярными ответами стали удобный график и формат работы (61%), стабильность компании, а также приятный рабочий коллектив (42%). Карьерный рост и социальный пакет интересует только 17% и 18% опрошенных соответственно. 
 
«Не так важно, как долго специалисту комфортно в одной компании. Гораздо важнее — постоянное развитие и карьерный рост, даже если они происходят на одном месте работы в течение многих лет. Однако смена работы может иногда служить инструментом для прорыва в карьере. По результатам опроса, 11% работающих респондентов боятся сменить место работы, однако этот страх не совсем оправдан. Так, согласно данным Индекса рынка труда на платформе Авито Работа, только за месяц конкуренция за соискателя выросла на 16%, а прирост год к году составил 38%. Данная динамика демонстрирует востребованность каждого кандидата со стороны работодателя на российском рынке труда»‎, —  рассказал управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель.
Читайте также:

Специалисты МОТ назвали профессии, которым угрожает искусственный интеллект

Для подмосковных предпринимателей разработали бесплатное бизнес-обучение

Госдума рассмотрит законопроект о пособиях для работающий матерей, у которых есть ребёнок до 1,5 лет
 
#работа
#карьера
#сотрудники
Читайте нас в
Глава округа Чехов Артамонов совместно с депутатами муниципалитета проведет выездную администрацию
22 августа 2023, 10:07

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов

Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов совместно с депутатами муниципалитета проведет выездную администрацию, в рамках которой жители смогут обратиться со своими вопросами к представителям.
Выездная администрация пройдет 23 августа с 18:00 до 19:00 в Мещерской средней школе по адресу: п. Мещерское, д. 1А, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Чехов. 


Выездная администрация проходит вечером, в конце рабочего дня, для удобства жителей округа.

Получить консультацию по записи на прием можно по номеру телефона: +7 (496) 724 32 46.

Обращения жителей принимаются 22 августа с 09:00 до 18:00.

Читайте также:

Глава Чехова Артамонов проконтролировал ход строительных работ в школе.

Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов принял участие в благотворительной акции «Собери ребёнка в школу».

Очередной гуманитарный груз доставили из Чехова в зону СВО.
#чехов
#обращения
#приём
#администрация
#служба
#григорий артамонов
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников