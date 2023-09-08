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Комлесхоз Подмосковья рассказал о вероятности возникновения пожаров в эти выходные

08 сентября 2023, 16:40
Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области рассказали, что 7 сентября на землях лесного фонда Московской области произошёл один пожар в Егорьевском филиале ГКУ МО «Мособллес». По данным, загорелся лес на площади 0,05 га.

7 сентября на землях лесного фонда Московской области произошёл один пожар. В Егорьевском филиале ГКУ МО «Мособллес» загорелся лес на площади 0.05 га. Пожар был потушен за два часа. Было задействовано 4 единицы техники, 7 человек.

В пятницу, 8 сентября на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Клинском лесничестве — II класс пожарной опасности.



В субботу, 9 сентября на всей территории подмосковного региона передают III класс пожарной опасности.

В воскресенье, 10 сентября на большей части территории региона прогнозируют III класс пожарной опасности, в Дмитровском лесничестве — IV класс пожарной опасности.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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Акция по высадке деревьев в Подмосковье стартует 16 сентября.

Комлесхоз сообщает, как выбрать удобную площадку для участия в акции «Наш лес. Посади свое дерево».
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В ОП Подмосковья рассказали об особенностях работы наблюдателей на выборах
08 сентября 2023, 16:47

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Общественный наблюдатель получает возможность проследить весь процесс выборов от начала и до конца, это вызывает доверие, однако он должен действовать в рамках своих полномочий. Об этом рассказала в интервью «Радио 1» первый зампред Общественной палаты Подмосковья, член Общественной палаты РФ, лидер движения молодых политических экологов региона «Местные» Татьяна Дмитриева.
Всего в выборах губернатора Московской области принимает участие около 20 тысяч наблюдателей, половина из них прошли соответствующее обучение в Общественной палате Подмосковья.

«Наблюдатель, который закреплен за избирательным участком осуществляет работу, основываясь на нормативно-правовых актах. Перед началом голосования он должен обязательно обратить внимание на то, что урна пустая. Избирательная комиссия следит за четким соблюдением правил. При этом основными участниками организационного процесса являются люди, которые сидят на избирательных участках. В случае каких-либо непонятных ситуаций наблюдатель должен в первую очередь обращаться к председателю для разбора ситуации», - рассказала Дмитриева.

По ее словам, на прошлых выборах в 2018 году независимыми наблюдателями становились люди, которые не доверяли этому процессу и считали его недостаточно прозрачным. Однако, когда человек получает возможность проследить все от начала и до конца, это вызывает доверие, отметила член Общественной палаты РФ.

Она подчеркнула, что общественный наблюдатель не должен иметь партийную принадлежность. По словам Дмитриевой, это имеет принципиальную важность. Также он должен быть стрессоустойчивым. 

«Когда человек проявляет чрезмерную усердность, он может мешать всему процессу голосования. Бывали случаи, когда при каких-то провокационных действиях наблюдатель срывался с места, хватал телефон и начинал снимать, а в кадр попадали люди с персональными данными, лицами. Этого делать нельзя. Человек должен осуществлять эту деятельность в рамках своих полномочий и компетенций», - объяснила собеседница «Радио 1».

Дмитриева также объяснила, что камера видеонаблюдения должна быть направлена четко на урну для голосования без препятствий и помех. Представитель видеоконтроля должен иметь возможность видеть все, что происходит рядом с ней. Она должна всегда находиться в кадре, даже тогда, когда к ней никто не подходит. Если же урну в кадре не видно, то могут появиться какие-то подозрения, заключила первый зампред Общественной палаты Подмосковья.

Напомним, жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование. Завершится оно 10 сентября в 20:00.

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«Автодор» назвал стоимость проезда по трассе М-12
«Автодор»: проезд по М-12 от Москвы до Арзамаса будет стоить 2,8 тысячи рублей
08 сентября 2023, 16:27

Фото: iStock/Oleg Elkov

Замглавы «Автодора» по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов Константин Макиев сообщил, что стоимость проезда по участку трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса для легковых автомобилей — 2,8 тысячи рублей без учета скидки по транспондеру, для грузовых машин составит 6 тысяч рублей.
Макиев подчеркнул, что на данный момент на участке от Москвы до Арзамаса действуют 4 многофункциональные зоны сервиса, которые позволяют не только заправиться, но и поесть. В некоторых зонах можно принять душ и постирать белье. 

Напомним, президент России Владимир Путин дал старт движению на участке трассы М-12 от Москвы до Арзамаса. С 2022 года по 107 километру идет движение транспорта. Глава российского государства дал разрешение на запуск движения по оставшимся 308 километрам.

Автодорога разгрузит сети дорог Балашихи, Люберец, Железнодорожного, Электростали, а также отведет огромный поток грузового транспорта от Покрова и Владимирской области и соединит Муром и Владимир.

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Костомаров примет участие в документальном сериале «Киборг»
Фигурист Костомаров примет участие в документальном сериале «Киборг»
08 сентября 2023, 16:14

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра PREMIER Макар Кожухов сообщил, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров стал участником документального сериала «Киборг». Об этом Кожухов рассказал на презентации проекта.
Кожухов отметил, что сюжет документального сериала будет посвящен Роману «как спортсмену, олимпийцу, проводнику в том числе». Отмечается, что съемки проекта начались 30 июня 2023 года. 

Выяснилось, что документальный сериал будет состоять из 3 серий. 

Напомним, о болезни спортсмена стало известно в январе текущего года. Из-за сложной формы пневмонии, Костомарову ампутировали кисти рук и стопы. После семи месяцев лечения, он был выписан из больницы и ежедневно продолжает тренироваться. В августе Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп, вышел к публике на лед.

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В Люберцах запустили движение по путепроводу на Октябрьском проспекте
08 сентября 2023, 16:03

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проехал по открывшемуся участку, а также пообщался со строителями и автомобилистами, которые очень ждали запуск этого дорожного объекта.
«Сегодня мы проехали по новому путепроводу. Строили его несколько лет, много коммуникаций, я знаю. Жители очень ждали, потому что он с Егорьевкой пересекается. Это был такой тупик, самое узкое место. Мы «расшили» его. Много хлопот, наверное, принесла стройка, понятно, центр города. Еще должны доделать все прилегающие территории, чтобы их использовать как транзит для вспомогательной дороги. Но это только первый этап, всего их 5», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Также, глава региона отметил работу строителей, которые относятся к своей работе с большой ответственностью. 

Октябрьский проспект соединяет Егорьевское и Рязанское шоссе и МКАД, а также выходит к 2 станциям метро: «Косино» и «Лермонтовский проспект», а также к Комсомольскому проспекту.


По этому участку автодороги ежедневно проходят порядка 45 тысяч машин. Реконструкция участка началась в 2019 году. 

На объекте были задействована бригада из 270 человек, которые трудились в 2-3 смены, чтобы своевременно завершить ремонт.  

Строительство проходит в два этапа: в рамках первого этапа строительная готовность объекта составляет 80%.

Реализация этого проекта поможет водителям сэкономить время в пути от 30 минут до 1,5 часов.

Строительные работы ведутся с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита – 3,1 млрд. рублей.

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#андрей воробьёв
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Путин запустил движение на участке трассы М-12
Путин дал старт движению на участке трассы М-12 от Москвы до Арзамаса
08 сентября 2023, 15:52

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин дал старт движению на участке трассы М-12 от Москвы до Арзамаса.
Напомним, с 2022 года по 107 километру идет движение транспорта. ​Глава российского государства дал разрешение на запуск движения по оставшимся 308 километрам.

Отмечается, что общая протяженность участка от Москвы и Арзамаса составляет 415 км. Трасса соединяет Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.

Автодорога разгрузит сети дорог Балашихи, Люберец, Железнодорожного, Электростали, а также отведет огромный поток грузового транспорта от Покрова и Владимирской области и соединит Муром и Владимир.

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#машины
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В выборах губернатора Московской области принимают участие даже на Байконуре
08 сентября 2023, 15:40

Фото: пресс-служба канала медиа-центра Московской области ЕДГ 2023

Начальник Центра Подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Максим Харламов рассказал, что оперативная группа на «Байконуре» вместе с экипажем, который готовится к старту, уже приняли участие в выборах.
В Московской области стартовали выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев от ЛДПР;
— Александр Наумов от КПРФ;
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду»;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России».
«Сегодня очень важное мероприятие. Мы тоже должны найти возможность проголосовать, проявить свою жизненную позицию. У нас уже есть первые результаты — около 30% сотрудников проголосовало. Среди них и оперативная группа на «Байконуре» вместе с экипажем, который готовится к старту», — рассказал начальник Центра Подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Максим Харламов.
Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.

Завершится голосование 10 сентября в 20:00.

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Возникшие вопросы в дни выборов, можно будет задать на горячую линию омбудсмена Подмосковья.
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Кинологи назвали четыре правила ухода за старой собакой
08 сентября 2023, 15:39

Фото: IStock/macniak

Пожилые собаки требуют более бережного внимательного отношения к себе. Чтобы продлить питомцу жизнь, кинологи рекомендуют обеспечить ему достойный уход, не забывать о профилактике, прогулках, физической активности, а также грамотно подходить к подбору рациона для любимца. Подробнее об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Чем кормить пожилого питомца

Чаще всего у собак в возрасте наблюдаются ожирение, сахарный диабет или проблемы с почками и печенью. Это может происходить из-за неправильного питания. Поэтому важно уделить этому моменту особое внимание. 
Специалисты рекомендуют разработать индивидуальной план питания или диету для питомца вместе с ветеринарным врачом.

Важно не перекармливать собаку и не добавлять витамины в рацион самостоятельно. Как правило, во многих кормах уже есть все необходимые элементы для поддержания здоровья питомца. Любые добавки следует включать в пищу собаки только после консультации со специалистом.

Поддерживайте активность 

Помните, что активность питомца с возрастом меняется: собака может больше спать и меньше включаться в игры. Однако ей всё же нужна физическая активность. Кинологи рекомендуют не отменять полноценные прогулки и самостоятельно побуждать питомца к движению через игры.

Домашний уход

Обратите внимание на состояние кожи, шерсти, ушей и глаз вашего питомца. Вовремя вычёсывайте собаку, стригите когти и чистите уши. Это всё поможет вашему любимцу чувствовать себя лучше.

Для предотвращения образования зубного камня также нужно регулярно проводить удаление налёта с зубов. Для этого используйте специальную зубную пасту и щётку для собак от одного до трёх раз в неделю. 

Регулярная профилактика

Помимо того, что хозяин может обеспечить собаке самостоятельно, важно водить свою пожилую собаку на регулярные осмотры к ветеринарному врачу. Делать это нужно минимум два раза в год. Если у питомца есть хронические заболевания, возможно, ходить в клинику придётся чаще.

Пожилой собаке лучше проходить расширенную диспансеризацию, которая включает сдачу необходимых анализов, а также проверку работы внутренних органов и сердца.

Даже если внешне собака выглядит здоровой, это совершенно не значит, что у нее нет никаких проблем. Исключить это может только специалист после осмотра и необходимых манипуляций. Любое заболевания проще предотвратить, чем лечить. 

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Владимир Путин принимает участие в открытии участка трассы М-12
08 сентября 2023, 15:35

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин принимает участие в открытии участка трассы М-12, который связал Москву с Арзамасом.
Общая протяженность участка от Москвы и Арзамаса составляет 415 км. Автодорога соединяет Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. 

Эта автомагистраль должны будет разгрузить сети дорог Балашихи, Люберец, Железнодорожного, Электростали, отвести огромный поток грузового транспорта от Покрова и Владимирской области, а также соединить Муром и Владимир. 

Ранее стало известно, что финансирование трассы «Меридиан», обходов Орехово-Зуево и Краснодара перенесли на пять лет. Кроме того, финансирование трассы для обхода Орехово-Зуево уменьшили с 20,5 миллиардов до 1,5 миллиардов рублей. Теперь только проектирование трасс начнется не раньше 2026 года.

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Психолог рассказала, как не нужно извиняться перед человеком
Психолог Сальникова рассказала, как правильно извиняться
08 сентября 2023, 15:24

Фото: IStock/fizkes

Ежегодно 8 сентября во многих странах отмечают необычный и милый праздник — День извинений. О том, как правильно извиняться и почему порой сложно сказать «прости», «Радио 1» рассказала клинический психолог Дарья Сальникова.
По словам специалиста, извинения лучше всего преподносить через «я-коммуникацию». В этот момент важно не обвинять другого человека, а объяснить свою позицию, свои чувства или поступки.
«Мы стараемся не тыкать в человека, например, словами: “ты сделал не так” или “ты опоздал”. Мы стараемся доносить до него свою “я-позицию”, то есть сказать “я переживаю, что ты опоздал, поэтому я на тебя накричал” или “я разозлилась и устроилась истерику, потому что я не знаю, что происходит”. В этом случае вы не обвиняете другого человека, вы не ставите между вами и вашим собеседником стену-барьер, через которую очень сложно пробиться в дальнейшем. Такая коммуникация предполагает, что вы раскрываетесь перед другим человеком, это ведёт к доверительному контакту, вы признаёте свои слабости», — сказала Дарья Сальникова.
Пренебрегать извинениями не стоит, но и слишком часто просить прощения тоже не нужно. По словам специалиста, если человек извиняется за всё и всегда, вероятно, ему нужно поработать со своими установками.
«Это не всегда позиция жертвы, это наши установки, что мы что-то сделали не так, что надо извиниться, чтобы выглядеть вежливым человеком. Это всё приводит к тому, что человек на всякий случай начинает извиняться. Здесь важно прорабатывать свои ложные установки, понять, что можно иногда не извиняться, можно иногда выглядеть грубым или неприличным человеком», — заметила психолог.
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#человек
#жертвы
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