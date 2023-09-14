Комлесхоз Подмосковья рассказал о вероятности возникновения пожаров в ближайшие дни

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
Для тушения пожара были задействованы 5 единиц техники и 10 человек. Пожар удалось ликвидировать за 5 часов, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
В четверг, 14 сентября на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — II класс, в Дмитровском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — IV класс пожарной опасности.
В пятницу, 15 сентября на большей части территории региона прогнозируется III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — II класс, в Дмитровском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — IV класс пожарной опасности.
В субботу, 16 сентября на большей части территории подмосковного региона ожидается III класс пожарной опасности, в Шатурском лесничестве — II класс, в Виноградовском, Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Ступинском лесничествах — IV класс пожарной опасности.
Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!
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