Комлесхоз Подмосковья рассказал о вероятности возникновения пожаров в ближайшие дни

Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области зафиксировали пожар в среду, 13 сентября в 4 километрах от села Радовицы Егорьевского городского округа на территории Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» на площади 0,02 га, произошёл торфяной пожар.

Для тушения пожара были задействованы 5 единиц техники и 10 человек. Пожар удалось ликвидировать за 5 часов, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В четверг, 14 сентября на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — II класс, в Дмитровском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — IV класс пожарной опасности.





В пятницу, 15 сентября на большей части территории региона прогнозируется III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — II класс, в Дмитровском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

В субботу, 16 сентября на большей части территории подмосковного региона ожидается III класс пожарной опасности, в Шатурском лесничестве — II класс, в Виноградовском, Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Ступинском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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