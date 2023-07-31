Комлесхоз рассказал, в каких местах ожидается повышенная пожароопасность в ближайшие дни

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
В понедельник, 31 июля на большей части территории подмосковного региона ожидается II класс пожарной опасности.
Во вторник, 1 августа на большей части Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском лесничестве — I класс.
В среду, 2 августа на большей части Московской области ожидается IIIкласс пожарной опасности, в Ступинском лесничестве — II класс.
Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!
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