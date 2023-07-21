Комлесхоз рассказал, в каких местах ожидается повышенная пожароопасность в эти выходные

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
21 июля, в пятницу, на большей части территории подмосковного региона ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — I класс.
22 июля, в субботу, Комлесхоз передает I класс пожарной опасности на большей части территории Московской области. В Егорьевском, Ступинском и Шатурском лесничествах ожидается II класс.
В воскресенье, 23 июля на всей территории региона ожидается II класс пожарной опасности.
Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!Читайте также:
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