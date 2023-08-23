Комлесхоз сделал прогноз пожарной опасности

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Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области не было зафиксировано пожаров в регионе, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
В среду, 23 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском лесничестве и лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности.
В четверг, 24 августа на большей части территории региона ожидается I класс пожарной опасности, в Волоколамском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.
В пятницу, 25 августа на большей части территории подмосковного региона ожидается I класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — II класс пожарной опасности.
Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!
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