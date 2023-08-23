Радио1
Главная / Новости / Общество/ Комлесхоз сделал прогноз пожарной опасности

Комлесхоз сделал прогноз пожарной опасности

23 августа 2023, 11:32

Фото: istockphoto / Олег Копьёв

Комитет лесного хозяйства Московской области передает, что 23, 24 и 25 августа на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируется повышенная пожарная опасность.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области не было зафиксировано пожаров в регионе, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В среду, 23 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском лесничестве и лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности.


В четверг, 24 августа на большей части территории региона ожидается I класс пожарной опасности, в Волоколамском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.

В пятницу, 25 августа на большей части территории подмосковного региона ожидается I класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — II класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

Читайте также:

В Химках, Долгопрудном и Красногорске слышны взрывы.

В Химках из-за атаки дрона повреждены частный дом, магазин и ангар.

Из жилого дома в Красноярске эвакуировали более 150 человек из-за пожара.
#лес
#сигареты
#магазин
#пожар
#дом
#взрывы
#человек
#возгорание
#дома
#служба
Читайте нас в
Сальдо заявил о росте антивоенных настроений на Украине
23 августа 2023, 11:55

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на Украине растут антивоенные настроения. Об этом Сальдо сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Сальдо, людей на Украине все больше запугивают на тему того, «что это не наша война», в которой не нужно участвовать. Он также отметил, что даже в западноукраинских областях повышается уровень антивоенных ​настроений.

Ранее Сальдо заявил, что мобилизация в Херсонской области не планируется, информация, которую распространяет киевский режим, является фейковой. По словам Сальдо, пропаганда киевского режима распространяют его «указ» с множеством ошибок. Врио губернатора региона попросил людей доверять только официальным источникам информации.

Сальдо отметил, что многие жители Херсонской области добровольно вступают в ряды ВС РФ.

Читайте также:

Сальдо опроверг украинские фейки о мобилизации в Херсонской области

Российские артиллеристы уничтожили гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном

Марочко: ВСУ совершили более 10 провальных попыток штурма на Краснолиманском направлении

#указ
#война
#жители
#фейки
#режим
#информация
#мобилизация
#всу
#вс рф
Читайте нас в
Первый заместитель председателя ВТБ Пучков покинул банк
23 августа 2023, 11:40

Фото: istockphoto/Maria Paina

Первый зампред ВТБ Андрей Пучков, который проработал в банке более 20 лет, оставил свой пост и сменил работу.
Андрей Пучков начал работу к ВТБ в 2002 году. Он занимал должности замначальника юридического управления, начальника управления, а позже стал членом правления. В 2018 году был утверждён на пост первого заместителя президента - председателя правления. В его обязанности входила работа с непрофильными и проблемными активами группы, юридическое и административное направления.
 
Глава ВТБ Андрей Костин в пресс-релизе отметил, что Андрей Пучков являлся «мозговым центром» многих проектов группы.
 
РБК пишет, что Пучков будет возглавлять «Объединенную судостроительную корпорацию» (ОСК). В планах правительства передать  её в доверительное управление ВТБ на 5 лет. Кандидатуры Костина и Пучкова выдвинули в наблюдательный совет ОСК.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подал прошение об отставке, что означает и отставку всего правительства. Переломным моментом стали президентские выборы, при подготовке к которым представители коалиции не смогли прийти к компромиссному решению о выборе единственного кандидата.

Читайте также:

Премьер-министр Латвии Кариньш покинул свой пост

Кабмин и ЦБ подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов

БРИКС создаст альтернативу доллару
#банк
#карьера
#работа
Читайте нас в
РЖД сообщает о запуске сквозного движения поездов по БАМу
23 августа 2023, 11:30

Фото: istockphoto/Paul EtCetra

Пресс-служба холдинга сообщает, что первый пассажирский поезд отправился по перегону Нижнеангарск – Холодная.
Сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали открыли после того, как закончили восстановительные работы в полном объеме для пассажирских и грузовых поездов, пишет ТАСС.
 
«Сквозное движение поездов по БАМу открыто. В 8:20 мск после завершения восстановительных работ на месте размыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск - Холодная. Также в полном объеме открыто движение грузовых поездов», - сказано в сообщении пресс-службы холдинга «Российские железные дороги» (РЖД).
Ликвидацией последствий аварии занимались более 250 человек, 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда.

Ранее схема движения пассажирского железнодорожного транспорта была изменена в результате приостановки сквозного прохождения составов через поврежденный участок Байкало-Амурской магистрали. Там после разлива реки Холодной и разрушения дамбы были повреждены около 200 метров путей.

Читайте также:

Расписание поездов изменено из-за приостановки движения на участке БАМ

В Бурятии размыло железнодорожные пути после разрушения дамбы

Власти Бурятии ввели режим ЧС из-за выхода реки из берегов


#железная дорога
#железнодорожный переезд
#поезда
Читайте нас в
В Подмосковье насчитывается 1,1 тыс электромобилей и 257 зарядных станций
23 августа 2023, 10:56

Фото: Istockphoto / Shutter2U

В Московской области сейчас насчитывается более 1,1 тыс электромобилей. Такие данные привёл зампредседателя Мособлдумы Кирилл Жигарев, сообщается в Telegram-канале регионального парламента.
«В Подмосковье насчитывается более 1,1 тыс электромобилей. Кроме того, на сегодняшний день в Московской области работают 257 зарядных станций: около 70 – на частных территориях и порядка 60 – на трассе «Дон», – отметил Жигарев
Он добавил, что в федеральный навигатор мер поддержки электротранспорта включены подмосковные льготы. 

Читайте также:

«АвтоВАЗ» начнёт выпускать Lada Aura в 2024 году

Экспорт автомобилей из Японии в Россию в июле вырос на 53%

«АвтоВАЗ» возобновляет производство Lada Largus в Тольятти

#электромобили
#мособлдума
#автомобили
#подмосковье
#московская область
#кирилл жигарев
Читайте нас в
Федеральную программу акселерации прошли 18 подмосковных ИТ-компаний
23 августа 2023, 10:36

Фото: istockphoto / JLco - Julia Amaral

Российские ИТ-компании приглашают принять участие в конкурсном отборе акселератора по программе «Спринт»

Участвовать в конкурсном отборе могут технологические компании, которые осуществляют разработку решений в сфере информационных технологий, а также новых коммуникационных интернет-технологий.

«Программу акселератора уже прошли 18 технологических компаний из Подмосковья. Среди них — туристический маркетплейс. платформа для преодоления заикания, система поддержки принятия врачебных решений, сервис онлайн-обучения танцам по подписке и другие. На данный момент идет прием заявок на 9-й конкурсный отбор, он завершится 26 сентября», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Образовательная программа для ИТ-компаний, которые пройдут отбор, рассчитана на 12 недель.

Программа Спринт создана с целью сформировать управленческие компетенции, необходимые для масштабирования бизнеса и построения системы продаж ИТ-продуктов.

Организаторами выступили Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Минцифры РФ. Победители конкурсного отбора примут участие в акселерационной программе Спринт, которая реализовывается в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» .

Читайте также:

Стали известны регионы, где активнее всего регистрируются на платформе «Мой экспорт».

В Москве пройдет Акселератор «Открытая промышленность».

Фармацевтическая компания из Химок представила лучшую научную экскурсию на производство.
#интернет
#производство
#экспорт
#промышленность
#платформа
#технологии
#сервис
#победители
#компании
#приём
#программа
#министр
#фонд
#онлайн
#регионы
#минцифры
#надежда куртяник
#рф
Читайте нас в
В детском лагере «Литвиново» отпраздновали День государственного флага России
23 августа 2023, 09:49

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

22 августа, в День государственного флага Российской Федерации, в лагере «Литвиново» состоялась торжественная линейка с поднятием флага и концертная программа.

На сегодняшний день в подмосковном лагере «Литвиново» проходит финальная смена, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«На смене отдыхают более 200 детей, чьи отцы сейчас находятся в зоне боевых действий», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. 

Торжественное празднование начали с выхода с флагом России под патриотические песни. Дети подготовили сказку о значении флага России.


«Мы уделяем много времени патриотическому воспитанию, поскольку дети должны знать свою историю и чтить символику своей страны», — отметила Людмила Болатаева. 

Читайте также:

Вице-губернатор Каклюгина проверила условия отдыха детей участников СВО в лагере «Литвиново».

Финальная летняя смена стартовала в подмосковном лагере «Литвиново».

Власти Московской области организовали отдых для 2,5 тыс детей участников СВО.
#губернатор
#дети
#отдых
#радио
#страны
#министр
#сво
#людмила болатаева
#служба
Читайте нас в
В среду утром загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла
23 августа 2023, 09:20

Фото: istockphoto / Marcin Kilarski

В среду утром, 23 августа, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, на дорогах зафиксировано почти 865 тысяч автомобилей, что на 3% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Каширском, Калужском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал" и М-7 "Волга".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах.

Читайте также:

«АвтоВАЗ» начнёт выпускать Lada Aura в 2024 году.

Более 122 млн поездок по социальным картам совершили пассажиры Мострансавто в 2023 году.

В Подмосковье с начала сезона совершили 5 млн поездок на арендованных электросамокатах.
#подмосковье
#волга
#телефон
#мострансавто
#пассажиры
#шоссе
#крым
#минтранс
#урал
#автоваз
Читайте нас в
В Госдуме планируют ввести стандарт на горячее питание для школьников
23 августа 2023, 08:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Госдуме хотя разработать единый федеральный стандарт по обеспечению школьников горячим питанием.
«Известия» пишут, что с таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились члены комитета Госдумы по просвещению и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
 
В документе, который направили премьер-министру, указывается на важность соблюдения равных прав детей во всех регионах. Депутаты предлагают установить обязательный для российских регионов единый федеральный стандарт с базовым перечнем блюд, который будет отвечать принципам правильного питания. Базовые меню в зависимости от региональных и национальных особенностей дополнят.
 
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что сейчас тендеры выигрывают компании, предлагающие более низкую цену, но это даёт гарантию качества или широкого ассортимента продуктов питания. По мнению депутата, данный ГОСТ необходим и его стоит учитывать при проведении конкурсов.

Ранее сообщалось, что на обеспечение подмосковных школьников бесплатным питанием направят более 9 млрд рублей.

«Бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются дети из многодетных семей, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и из семей участников спецоперации. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, бесплатно завтракают. Всего на питание этих категорий в 2023 году предусмотрено 3,3 млрд рублей», – пояснил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.
По его словам, в 2023/2024 учебном году 270 тысяч учащихся льготных категорий будут обеспечены бесплатными завтраками и обедами. Также за счёт выделяемых субсидий могут выплачиваться компенсации за питание детям с ОВЗ, которые обучаются на дому.

Читайте также:

На бесплатное питание для подмосковных школьников направят более 9 млрд рублей

Учёные сообщили о способе снизить риск астмы у ребёнка

Диетолог Королева рассказала, насколько сильно генетика влияет на лишний вес

#школа
#дети
#питание
Читайте нас в
Поставки российского зерна в Африку могут начаться в ближайшее время
В ближайшее время возможна поставка первой партии российского зерна в Африку
23 августа 2023, 07:19

Фото: iStock/Andrey Iudin

Первая партия российского зерна может отправить в нуждающиеся страны Африки в ближайшее время, заявил источник «РИА Новости».
«Мы ожидаем, что первая партия реализуется в ближайшее время, это очень важный шаг для продовольственной безопасности нуждающихся стран», - прокомментировал ситуацию источник.

Насчет участия в процессе поставок Турции собеседник агентства сказал только, что Турция знакома с этим процессом. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с партнерами из Африки о поставках зерна на безвозмездной основе завершаются. Путин также отметил, что РФ способна заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся странам.

Читайте также:

Bloomberg: экспорт с Украины после прекращения зерновой сделки упал на треть

Анкара обсуждает с Москвой поставки российского продовольствия в Африку

Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки
 
#зерновая сделка
#африка
#россия
#турция
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников