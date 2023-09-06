Комлесхоз сообщает, как выбрать удобную площадку для участия в акции «Наш лес. Посади свое дерево»

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области рассказали, как выбрать наиболее удобную площадку для участия в экологической акции: .
— необходимо зайти на карту сайта геопортала Подмосковья;
— выбрать в меню раздел «Комитет лесного хозяйства МО» и нажать на папку «Наш лес. Посади своё дерево 2023»;
— отметить галочкой «Площадки акции (лесные)» и/или «Площадки акции (муниципальные)»;
— далее из предложенных на карте площадок, отмеченных эмодзи «ёлочка», нужно выбрать наиболее удобную для Вас площадку.
Центральная лесная площадка в этом году будет организована вблизи деревни Новая Купавна в Богородском городском округе. На этому участке, где была произведена сплошная санитарная рубка, высадят порядка 16 тыс сосен.
Адреса всех площадок, где пройдёт акция, можно найти на Геопортале Подмосковья в разделе Комлесхоза региона «Наш лес. Посади своё дерево 2023».
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