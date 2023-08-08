Комлесхоз составил прогноз пожарной опасности в лесах Подмосковья

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области 7 августа на землях лесного фонда Московской области был зафиксирован 1 пожар на площади 0,08 га, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Пожар на территории Луховицкого лесничества удалось локализовать и ликвидировать в день обнаружения. На его тушении были задействованы 4 единицы техники и 7 человек личного состава лесопожарных служб.





Во вторник, 8 августа на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

В среду, 9 августа на большей части Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном лесничестве — II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс пожарной опасности.

В четверг, 10 августа на большей части Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском лесничествах — II класс, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Луховицком, Наро-Фоминском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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