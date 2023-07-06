«Коммерсант» рассказал о грядущем подорожании импортного алкоголя в России

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«Коммерсантъ»: Цены на импортный алкоголь рискуют вырасти на 10% на фоне ослабления рубля.
Повышение стоимости на алкоголь будет обусловлено ослаблением российской валюты. В среднем, цена может увеличиться на 10%. Отмечается, что изменения в стоимости напитков коснуться только импортного алкоголя.
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