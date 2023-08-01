Коммерсант: Российская киноиндустрия испытывает дефицит кадров

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Сохраняется также традиционный дефицит технических специалистов среднего звена, прежде всего ассистентов по реквизиту. Из-за этого вместо приемлемых 100-150 тысяч рублей приходится предлагать гонорар 200 тысяч рублей. И то не факт, что за эти деньги удастся кого-то найти.
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