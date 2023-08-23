«Коммерсант»: Все подозреваемые в гибели восьми диггеров установлены

Фото: iStock/Aroma photography
Инспекторы Главного следственного управления Следственного комитета РФ выяснили личности всех лиц, причастных к организации похода по московским подземельям, в результате которого скончались восемь человек. Об этом пишет издание «Коммерсант».
«В центре внимания следователей оказались инициатор подземных экскурсий Никита Дубас и ушедший от правоохранительных органов гендиректор ООО „Авангард“ Александр Лазовский», — уточняется в публикации.Дополнительно был задержан генеральный директор туристической компании «Спутник» Александр Ким.
Читайте также:
Адвокат Исаев: организаторам экскурсии диггеров по Неглинке грозит до десяти лет тюрьмы
Подозреваемый по делу об организации экскурсий по коллекторам в Москве сбежал в Дубай
Одному из организаторов смертельной экскурсии по коллекторам Москвы предъявили обвинение
Артем Кузьмин