Коммунальные системы Подмосковья перешли в режим повышенной готовности

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Ресурсоснабжающие предприятия Подмосковья перешли в режим повышенной готовности, чтобы обеспечить населения качественными услугами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства, отметив, что погода в области значительно усложняет эксплуатацию объектов.
«Режим эксплуатации объектов скорректирован с учётом прогнозов синоптиков о понижении температуры и давления, а также о возникновении гололедицы. Ухудшение погодных условий не должно нарушить комфорт в домах жителей. Организованы дополнительные проверки и диагностика оборудования для предотвращения аварийных ситуаций и неполадок в работе систем водоснабжения, водоотведения и отопления. Проверена готовность спецтехники к работе в холода», – говорится в сообщении.За прошедшие дни коммунальщики Московской области, несмотря на непогоду, выезжали на объекты для плановых и аварийно-восстановительных мероприятий в городских округах Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Электросталь, Богородский, Лосино-Петровский и Шатура.
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Лора Луганская