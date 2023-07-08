Коммунальные службы Подмосковья работают в режиме повышенной готовности

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
«Наибольшие последствия осадков зафиксированы в Коломне. В ночь с 7 на 8 июля в 00:00 в результате залпового ливня зафиксированы протечки кровель, водостоков в 48 МКД и подтопления 3 подвалов», - прокомментировали представители министерства.
В настоящее время без электроэнергии остаются 4 ВЗУ в населенных пунктах Пыльниково, Чанки, Зарудное, Сергиевский (3 тыс. жителей). Работы по восстановлению ведутся 15 бригадами Россетей.
Ранее глава городского округа Коломна Александр Гречищев доложил губернатору Подмосковья Андрея Воробьеву о ситуации в городе после прохождения урагана.
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