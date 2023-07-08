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Коммунальные службы Подмосковья работают в режиме повышенной готовности

08 июля 2023, 12:00

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В связи с погодными условиями, коммунальные службы Московской области работают в режиме повышенной готовности, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Наибольшие последствия осадков зафиксированы в Коломне. В ночь с 7 на 8 июля в 00:00 в результате залпового ливня зафиксированы протечки кровель, водостоков в 48 МКД и подтопления 3 подвалов», - прокомментировали представители министерства.

В настоящее время без электроэнергии остаются 4 ВЗУ в населенных пунктах Пыльниково, Чанки, Зарудное, Сергиевский (3 тыс. жителей). Работы по восстановлению ведутся 15 бригадами Россетей.


При этом, в полной готовности к выезду остаются рабочие бригады МОС АВС, имеющие на снабжении четыре машины для проведения аварийных работ. Транспорт оснащен средствами электрогазосварки, подъемными механизмами, грузоподъемностью до 1,2 тонны для работы с тяжелым оборудованием, мобильными генераторами.

Ранее глава городского округа Коломна Александр Гречищев доложил губернатору Подмосковья Андрея Воробьеву о ситуации в городе после прохождения урагана.

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#Подмосковье
#Затопление
#Коммунальщики
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Бывший аналитик ЦРУ Макговерн заявил о беспокойстве западных лидеров по ситуации вокруг ЗАЭС
08 июля 2023, 17:57

Фото: iStock/Wlad74

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил об опасениях западных лидеров, что Владимир Зеленский может готовить теракт на Запорожской АЭС, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что провокацию на ЗАЭС готовит российская сторона.  

«В это же время обратите внимание на то, что европейские лидеры, включая Макрона стали звонить самому Зеленскому после этого заявления. А разве они не должны были обратиться к Путину по этой логике?», - прокомментировал ситуацию Макговерн.  

По его мнению, главы западных стран стараются убедить Зеленского воздержаться от опрометчивых решений вокруг ЗАЭС.  

Макговерн считает, что киевский режим планировал провести операцию на станции «под чужим флагом».  

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#Макговерн
#Зеленский
#ЗАЭС
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Повышение утильсбора на импортные автомобили не повлияет на цены отечественных машин
08 июля 2023, 17:54

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Российские автопроизводители не собираются увеличивать стоимость своей продукции из-за информации о повышении утилизационного сбора. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе «Автоваза» уточнили, что «в связи с высокой локализацией всех автомобилей Lada» повышенный утильсбор на них никак не повлияет. С такой же информацией выступили в «КамАЗе».

«Это также даст нам возможность создавать новые привлекательные модели для российского и экспортных рынков», – добавили в «Автовазе».

Увеличение суммы утилизационного сбора обеспечит сохранение более 1 млн рабочих мест в автопромышленности России. 

Ранее сообщалось, что для ввозимых из-за границы автомобилей с перспективой их дальнейшей перепродажи вводятся увеличенные тарифы утилизационного сбора. 

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#авто
#утильсбор
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В Подмосковье полностью восстановили электроснабжение после мощного циклона
08 июля 2023, 17:36

Фото: iStock/Kunakorn Rassadornyindee

Коммунальные службы Московской области полностью восстановили электроснабжение в регионе после мощного циклона, сообщает Министерство энергетики Московской области.

Основной удар пришелся на городские округа Коломна, Раменский и Ступинский. При этом, в Коломне устранить неполадки удалось в течении 1,5 часов.  

В ближайшее время будут устранены оставшиеся незначительные обесточенные участки электросетей в городских округах Истра и Павловский Посад.  

В Министерстве жителей пострадавших от ливней округов, в случае нарушения подачи электроснабжения, призвали обращаться по телефону горячей линии «Мособлэнерго»: 8 495 99 500 99.  

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#Подмосковье
#Электроснабжение
#Циклон
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СК: В Великом Новгороде на балконе в бочке нашли тело девушки
08 июля 2023, 17:31

Фото: iStock/artolympic

В Великом Новгороде тело 23-летней девушки обнаружили на балконе, сообщает Следственный комитет по региону.
«Седьмого июля 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на балконе одного из многоквартирных домов в Великом Новгороде тела девушки 2000 года рождения», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.  

В «РИА Новости» выяснили, что в полицию обратилась мама девушки, после того, как дочь несколько дней не выходила с ней на связь. Правоохранители осмотрели квартиру девушки, и нашли ее тело, обернутое в целлофан, в металлической бочке на балконе.  

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».  

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Кортеж польских дипломатов попал в ДТП в Тернопольской области
#Великий Новгород
#Труп на балконе
#СК
#Убийство
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Кортеж польских дипломатов попал в ДТП в Тернопольской области
08 июля 2023, 17:16

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Тернопольской области Украины кортеж польских депутатов попал в ДТП, страна «Страна.ua».
«Вчера в Тернопольской области кортеж польских дипломатов попал в ДТП, один человек госпитализирован, несколько получили травмы», - прокомментировали ситуацию в издании.  

Ассистент польского военного атташе Вуйцика Мячеслава, который находился за рулем, выехал на встречную полосу и влетел в припаркованный на обочине автомобиль. Водитель припаркованной машины был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

При этом, атташе отказался от медосвидетельствования на алкогольное или наркотическое опьянение.  

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#ДТП
#Польские депутаты
#Тернопольская область
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Бизнесмен Дотком: Украина стала очередной жертвой США
08 июля 2023, 17:04

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Зеленский пошёл по неправильному пути. Ему следовало заключить мирный договор с Россией, а не верить обещаниям США. С таким заявлением в своём Twitter выступил немецко-финский предприниматель Ким Дотком.
«Если Зеленский не сможет втянуть НАТО в американскую прокси-войну, его дни сочтены», — заявил он.
Путин неоднократно указывал на негативные последствия, которые обрушатся на Украину, снабжаемую западом. Поставки оружия, подготовка бойцов ВСУ на территории других государств и постоянные разговоры о необходимости продолжения ведения боёв приведут к ещё большему развитию конфликта. 

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#США
#Украина
#Россия
#СВО
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Эрдоган: Турция не позволила испортить отношения с Россией
08 июля 2023, 17:00

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Байбурте, заявил, что Анкара поддерживает тесный диалог с Москвой.
«Мы с первого дня придерживались сбалансированной политики. «Военное лобби», используя оппозицию в стране, пыталась бросить нас в огонь. Мы не дали этому случиться. Укрепляя наши отношения с Украиной, мы не дали возможность испортить наши отношения с Россией. С господином Путиным поддерживаем тесный диалог», - прокомментировал ситуацию Эрдоган.  

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал турецкого лидера Реджепа Эрдогана отказаться от политики «и нашим, и вашим». Депутат напомнил, что только Россия была рядом с Турцией в тяжелые времена. Запад же просто наблюдал и ожидал краха Анкары. 

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#Эрдоган
#Турция
#Путин
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В Тбилиси противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на фестивале ЛГБТ
08 июля 2023, 16:49

Фото: iStock/Denis Kabanov

Жители Тбилиси сорвали проведение грузинского ЛГБТ фестиваля, сообщает Telegram-канал SHOT.
Tbilisi Pride Festival должен был состояться на озере Лиси. Однако, с самого утра, радикально настроенные жители Грузии стали прорываться через полицейское оцепление и разгоняться представителей ЛГБТ.

Протестная акция ворвалась на фестиваль, где ее участники начали жечь символику ЛГБТ и громить площадки для выступлений.

Участникам фестиваля пришлось экстренно эвакуироваться, а позже организаторы сообщили, что в этом году Tbilisi Pride Festival не состоится.

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#Tbilisi Pride Festiva
#ЛГБТ
#Протесты
#Грузия
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Зенко: Писателя Акунина необходимо внести в реестр иноагентов
08 июля 2023, 16:38

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В Министерство юстиции РФ поступило предложение от запреда комитета ГД по развитию гражданского общества Ольги Занко о внесении писателя Бориса Акунина в реестр иноагентов. Об этом сообщают РИА Новости.
"Считаю, что Акунин как публичное лицо с явной антироссийской позицией должен быть также признан Минюстом иностранным агентом", – написала Занко. 

К такому решению парламентарий пришла после того, как заметила афишу одного из петербургских театров, поставивших спектакль по произведению Акунина. 

Писатель живёт за пределами страны и состоит в объединении «Настоящая Россия», открыто поддерживающей Украину. Организация неоднократно призывала граждан выступать против власти, а также оказывала материальную поддержку ВСУ. 

"Живёт писатель за границей, а деньги почему-то с легкостью пытается зарабатывать здесь, в том числе через спектакли и книги", – заключила Зенко.

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