Компания Danone переименует в России «Активиа» на «АктиБио»

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Компания Danone разместит свой бренд «Активиа» на российском рынке под новым названием «АктиБио».
Продукция останется неизменной и будет также производиться в соответствии со стандартами. Предполагается, что ребрендинг позволит компании возобновить инвестирование в молочные продукты. Технологии и вкус продуктов также останутся прежними, заверила организация.
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Анастасия Крестьянова