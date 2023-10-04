Компания из Нидерландов представила первую в мире скоростную частную субмарину

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Компания из Нидерландов U-Boat Worx представила новую высокоскоростную частную подводную лодку под названием Super Sub. Церемония презентации прошла во время яхт-шоу в Монако.
Подводное транспортное средство способно развивать скорость до десяти морских узлов (примерно 18,5 километра в час), совершать неглубокие погружения на глубину до 300 метров, обладает высокой маневренностью, за счет чего может совершать резкие повороты. Также субмарина способна осуществлять быстрое всплытие под углом до 45 градусов. Бортовой батареи хватает на восемь часов непрерывной работы, а системы жизнеобеспечения способны функционировать 96 часов. В настоящее время подводное судно существует в единственном экземпляре.
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Александр Бойцов