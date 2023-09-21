Компания «МВС АГРО» завершает уборочную кампанию урожая.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
В городском округе Кашира сельскохозяйственные предприятия продолжают сбор урожая.
Специалисты уже завершили сбор рапса на площади 50 га, а также в этом году выращивали в хозяйстве и озимую пшеницу на площади 400 га. Специалистам ещё предстоит сбор сои с площади 60 га, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Компания «МВС АГРО» начала работать на территории Каширы 3 года назад. Площадь земель под управлением компании достигает 3300 гектаров.
В этом году в планах у хозяйства ввод ещё около 300 гектаров земли в оборот.
Хозяйство получает субсидии и поддержку от Минсельзозпрод Подмосковья за активную деятельность и за введенные в 2022 году в сельхозоборот участки общей площадью 454 га.
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«В этом году у нас фуражная озимая пшеница, в ней недостаточно клейковины. Для выращивания продовольственного зерна, кроме благоприятных погодных условий, необходимо больше удобрений. Например, яровую пшеницу удалось вырастить продовольственной», — рассказывает генеральный директор «МВС АГРО» Денис Пустовит.
В этом году в планах у хозяйства ввод ещё около 300 гектаров земли в оборот.
Хозяйство получает субсидии и поддержку от Минсельзозпрод Подмосковья за активную деятельность и за введенные в 2022 году в сельхозоборот участки общей площадью 454 га.
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Алиса Сергиенко