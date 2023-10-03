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Компания «Роснано» заявила о риске банкротства, соответствующая информация опубликована на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
«Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО «Роснано» долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно», - сообщается в тексте документа.
АО «Роснано» — российская компания, созданная в 2011 году путём реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация и инвестор в нанотехнологии». В 2020 году включена Правительством РФ в периметр институтов развития группы ВЭБ.РФ. На 2017 год 100 % акций АО «Роснано» находилось в собственности правительства России.
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