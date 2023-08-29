Компания «РЖД» анонсировала обновление правил перевозки пассажиров с 1 сентября

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Федеральная пассажирская компания «РЖД» обновила правила перевозки пассажиров в поездах дальнего следования. Об этом она сообщила на своём сайте.
Так, с 1 сентября пассажиры поездов дальнего следования обязаны проходить досмотр при входе на ж/д вокзалы. Если человек откажется от проведения данной процедуры, он не будет допущен в здание.
Нововведениями запрещается использование в вагонах музыкальных инструментов и музыкальных колонок. Уточняется, что под запрет не попали наушники и слуховые аппараты.
Пассажиры, купившие билеты на верхние полки, могут пользоваться столиком внизу два часа за сутки: по 30 минут утром и вечером и один час во время обеда.
Также вводится запрет на высадку из поезда безбилетного несовершеннолетнего (если он не достиг возраста 16 лет). В случае обнаружения такого пассажира контролёры и сотрудники поездной бригады должны передать его сотрудникам полиции.
Кроме того изменения коснулись и перевозки питомцев. Теперь для небольших собак действуют те же правила, что и для крупных. Они должны перевозиться в отдельном купе и быть под присмотром хозяина.
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Нововведениями запрещается использование в вагонах музыкальных инструментов и музыкальных колонок. Уточняется, что под запрет не попали наушники и слуховые аппараты.
Также вводится запрет на высадку из поезда безбилетного несовершеннолетнего (если он не достиг возраста 16 лет). В случае обнаружения такого пассажира контролёры и сотрудники поездной бригады должны передать его сотрудникам полиции.
Кроме того изменения коснулись и перевозки питомцев. Теперь для небольших собак действуют те же правила, что и для крупных. Они должны перевозиться в отдельном купе и быть под присмотром хозяина.
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Анастасия Чинкова