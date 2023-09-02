Компания «Связной» закрыла все точки сети в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Российская компания «Связной», занимающаяся продажей электроники, закрыла все свои магазины в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК.
По данным сайта сети в Москве в настоящее время должны быть открыты четыре магазина, однако корреспондент РБК установил, что данные не обновлены, а точки закрыты. Аналогичная ситуация складывается и в Санкт-Петербурге. Сотрудник горячей линии одного из торговых центров города сообщил, что салон «закрыт навсегда».
Издание связалось с представителями торговых центров, в которых были представлены магазины сети, однако никто из них не смог назвать точную причину закрытия.
Уточняется, что салоны «Связного» находились в 1251 городе России.
В феврале текущего года в компании сообщили, что планируется подача заявления на банкротство. Иск был подан в марте одним из кредиторов ретейлера (основными кредиторами являются Совкомбанк, Альфа-банк и Merlion). Делом занялся Арбитражный суд, процедура наблюдения продлится до 5 декабря.
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Издание связалось с представителями торговых центров, в которых были представлены магазины сети, однако никто из них не смог назвать точную причину закрытия.
В феврале текущего года в компании сообщили, что планируется подача заявления на банкротство. Иск был подан в марте одним из кредиторов ретейлера (основными кредиторами являются Совкомбанк, Альфа-банк и Merlion). Делом занялся Арбитражный суд, процедура наблюдения продлится до 5 декабря.
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Анастасия Чинкова