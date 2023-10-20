Компания Toyota анонсировала загадочную новинку

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Представители автоконцерна Toyota опубликовали первое тизерное фото нового автомобиля. Специалисты предполагают, что речь может идти о седане Camry нового поколения.
По неофициальным данным Camry девятого поколения унаследует платформу TNGA-K у предшественника. Двигатель V6 из гаммы исключат: флагманским седанам будет положена «турбочетвёрка» 2.4 в составе гибридной силовой установки или без оной. Версии для разных рынков будут отличаться, но старт продаж наверняка произойдет в США. Ведь именно здесь Toyota ежегодно продает более 300 тысяч Camry.
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Александр Бойцов