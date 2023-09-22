Компания вложит более 440 млн рублей в строительство семёноводческого комплекса в Зарайске

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Зарайск Виктором Петрущенко.
В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с Виктором Петрущенко вопросы экономики в округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Андрей Воробьёв дал поручение главе Зарайска уделить особое внимание вопросам экономики.
На сегодняшний день на территории округа реализуются 11 инвестиционных проектов объёмом почти 900 миллионов рублей, в том числе в сфере АПК.
В 2025 году компания «ТуламашАгро» запланировала ввести на территории округа семёноводческий комплекс, в который вложат 441,5 миллионов рублей.
Компания ООО «Кампоферма» проведёт реконструкцию свиноводческого комплекса за 55 миллионов рублей.
Кроме того, в этом году побит рекорд зарайских аграриев, они собрали в это году 28% всего урожая региона.
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Андрей Воробьёв дал поручение главе Зарайска уделить особое внимание вопросам экономики.
«Как известно – она всему голова, и приход каждого нового предприятия дает возможности для перемен, которые ждут люди», — сказал губернатор в ходе общения с главой городского округа Зарайск.Глава муниципалитета доложил губернатору, что за последние 5 лет в Зарайске создано 760 новых рабочих мест.
На сегодняшний день на территории округа реализуются 11 инвестиционных проектов объёмом почти 900 миллионов рублей, в том числе в сфере АПК.
В 2025 году компания «ТуламашАгро» запланировала ввести на территории округа семёноводческий комплекс, в который вложат 441,5 миллионов рублей.
Компания ООО «Кампоферма» проведёт реконструкцию свиноводческого комплекса за 55 миллионов рублей.
Кроме того, в этом году побит рекорд зарайских аграриев, они собрали в это году 28% всего урожая региона.
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Глава округа Зарайск доложил губернатору о модернизации систем ЖКХ.
Глава Зарайска рассказал о реализации программы расселения из аварийного жилья.
Алиса Сергиенко