Компьютерную игру World of Tanks могут заблокировать в России

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В России могут заблокировать компьютерную игру World of Tanks из-за сообщений о сборе денег для помощи Украине. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин.
По словам Горелкина, игру могут заблокировать согласно принятому накануне Госдумой законопроекту об информационных ресурсах, которые оказывают помощь стороне противника во время конфликта. Как только закон вступит в силу, Генпрокуратура может выступить с предложением о блокировке игры на территории России, заключил депутат.
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