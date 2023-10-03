Кому не нужно учиться на айтишника? — эксперт по цифровой экономике Клименко

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«Идти в программирование людям, которые к этому не склонны, я бы не рекомендовал. Ведь правы те, кто говорит, что низкоквалифицированный труд будет заменён искусственным интеллектом. Но это никак не повлияет на спрос на высококачественных программистов, которых действительно дефицит, за которых идёт борьба между крупными корпорациями. Программистом дано быть не каждому. Требуется характер несколько аутичный, пунктуальный и педантичный. Если у человека на столе порядок, если он ведёт несколько лет свой лист расходов, то, наверное, стоит попробовать себя в программировании. В противном случае это будет только мучение», — сказал Клименко.Читайте также:
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